Kane evita vexame no fim e Bayern mantém invencibilidade com empate contra o lanterna Mainz

Apesar do decepcionante resultado, a equipe comandada por Vincent Kompany ampliou ainda mais sua vantagem sobre os principais rivais na competição

Estadão Conteúdo
fonte

Harry Kane, do Bayern (Instagram @fcbayern)

Se o torcedor do Bayern de Munique esperava um elástico placar no confronto entre o poderoso líder e o frágil lanterna da Bundesliga, precisou se contentar com um suado empate por 2 a 2 com o bravo Mainz, neste domingo, em plena Allianz Arena. Um pênalti convertido pelo artilheiro Harry Kane, aos 41 minutos do segundo tempo, evitou um vexame em casa.

Apesar do decepcionante resultado, a equipe comandada por Vincent Kompany ampliou ainda mais sua vantagem sobre os principais rivais na competição. O Bayern chegou a 38 pontos na tabela, nove a mais que os vice-líderes RB Leipzig, derrotado pelo Union Berlin na sexta-feira, e Borussia Dortmund, que cedeu o empate por 1 a 1 ao Freiburg, neste domingo, após a expulsão de Jobe Bellingham, irmão do craque do Real Madrid - ambos somam 29.

Praticamente sem concorrentes do mesmo nível no campeonato nacional, apesar de ter empatado pela segunda vez, o Bayern permanece invicto na Bundesliga, com 12 vitória em 14 rodadas e chegou a 51 gols marcados. Na temporada, considerando outras competições, são 21 vitórias em 24 jogos, apenas 1 derrota e 81 bolas nas redes adversárias.

O primeiro tempo foi decepcionante para os torcedores bávaros. Mesmo com amplo domínio sobre uma equipe que se defendia com 11 atrás da linha da bola, com o único objetivo de evitar uma goleada, o Bayern foi displicente nas finalizações, especialmente com Kane, e se encaminhou para o vestiário no intervalo sob vaias, com o placar igualado em 1 a 1.

Pouco adiantou os 92% de posse de bola, as oito finalizações (a zero) e os 387 passes - contra apenas 34 do Mainz - nos 27 minutos iniciais de jogo. O time da casa rondou a área visitante e martelou por 28 minutos até o jovem Lennart Karl, 17 anos, aproveitar o cruzamento rasteiro de Gnabry para tocar para a rede.

Com apenas uma vitória nos 13 jogos anteriores, o lanterna se abriu e, quando a torcida criava a expectativa de uma avalanche de gols, Boving cobrou falta na segunda trave e Potulski cabeceou com força, deixando Neuer sem reação, para empatar nos acréscimos - foi apenas o 12º gol do Mainz na competição.

O Bayern voltou mais agressivo na etapa complementar, mas faltava velocidade e criatividade para conseguir abrir a defesa dos visitantes. Aos 22 minutos, em raro avanço do Mainz, Bell cruzou na segunda trave e Lee cabeceou sem chances para Neuer, virando a partida.

A partir daí, o Bayern não deixou o adversário respirar nem passar do meio-campo, tentando evitar a derrota a qualquer custo. De tanto pressionar, os anfitriões igualaram o placar aos 41 minutos, em pênalti sofrido e convertido por Kane. O conjunto bávaro ainda batalhou pelos três pontos até o fim, mas o Mainz se segurou atrás para somar seu sétimo ponto em 14 jogos.

Palavras-chave

futebol

Bundesliga

Bayern de Munique

Mainz
