Juventus sai atrás, mas empata com Atalanta em casa e se mantém na vice-liderança do Italiano Estadão Conteúdo 27.09.25 15h18 A Juventus conseguiu arrancar um empate em 1 a 1 diante da Atalanta neste sábado no Allianz Stadium e se manteve na vice-liderança do Campeonato Italiano. O resultado deste sábado pela quinta rodada do campeonato levou o time de Turim aos 11 pontos, enquanto a Atalanta chega aos 9. O líder Napoli, que enfrenta o Milan no domingo, tem 12. O empate, que evitou a perda da invencibilidade da Juventus na temporada, encerrou uma sequência de seis vitórias seguidas do time em Turim pelo Italiano. A Juventus venceu 10 dos últimos 12 jogos em casa, mas foi justamente diante da Atalanta que amargou sua única derrota nesse período, por 4 a 0, em março. Também invicta no Italiano, a Atalanta mantém ótima sequência como visitante, com apenas uma derrota nos últimos 19 jogos fora de casa no Italiano. Além disso, aumentou o retrospecto favorável contra a Juventus: oito partidas sem perder no Allianz Stadium e apenas uma derrota nos últimos 12 duelos pela liga. Mas a equipe de Bergamo perdeu chance de substituir o rival na vice-liderança da tabela. O início do confronto deste sábado dava mostras da disposição do time mandante em alterar o retrospecto recente. Logo aos 2 minutos, Kalulu acertou a trave. A Juventus teve amplo domínio primeiro tempo, com 65% de posse de bola e 12 finalizações, mas foi castigada nos acréscimos. Em sua única finalização correta na primeira etapa, a Atalanta abriu o placar. Após a Atalanta roubar a bola na intermediária, Sulemana fez jogada individual e mandou no canto esquerdo do goleiro Di Gregorio, aos 46. No segundo tempo, a Juventus tinha mais dificuldade, mas chegou ao empate após falha da zaga rival. Aos 33 minutos, a bola sobrou para Cabal, que chutou sem defesa para Carnesecchi. No minuto seguinte, o meia De Roon, da Atalanta, levou o segundo cartão amarelo e deixou os visitantes com um homem a menos. A Juventus pressionou em busca da vitória, mas foi incapaz da virada. Na próxima rodada, a Juventus recebe o Milan no domingo, e a Atalanta joga com o Como, em Bergamo, no sábado. Antes, porém, os times jogam pela Champions League. Na terça-feira, a Atalanta recebe o Brugge, e no dia seguinte a Juventus enfrenta o Villarreal na Espanha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Juventus Atalanta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 27.09.25 7h00 fake news? Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade” 27.09.25 0h15 SÉRIE B Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência' 26.09.25 20h16 MUDANÇA Trump cogita mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 por falta de segurança A declaração foi dada durante entrevista coletiva na Casa Branca 27.09.25 11h48