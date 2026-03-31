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Juventude e Novorizontino fazem jogo morno e não saem do zero pela Série B

Estadão Conteúdo

Abrindo a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude e Novorizontino estiveram pouco inspirados nesta terça-feira no estádio Alfredo Jaconi. Em um duelo com quase nada de emoção, a dupla, até então postulante a brigar pelo acesso, não conseguiu tirar o zero do placar em Caxias do Sul, mas somou o primeiro ponto na competição.

O resultado é pior para o Juventude, que depois de estrear com derrota para o Avaí, por 2 a 0, fora de casa, segue sem anotar um gol na Série B e Thiago Carpini começa a ser pressionado pela torcida gaúcha. Do outro lado, o Novorizontino, vice-campeão paulista, começa derrapando na Série B, ainda mais depois do revés na primeira rodada, por 3 a 1, para o Londrina, em casa.

O duelo foi bastante morno na primeira etapa. Tanto Juventude, quanto o Novorizontino tiveram dificuldades para impor seu futebol e abusaram de erros técnicos. O time da casa até teve uma leve superioridade na posse da bola e buscou levar perigo ao gol de César, mas muito pouco efetivo.

Mesma situação aconteceu com os visitantes, que não exploraram o contra-ataque e quando estavam com a bola no pé, não produziam o suficiente para incomodar a meta defendida por Jandrei. Não é à toa que ambos saíram vaiados para os vestiários, com o baixo nível apresentado.

O segundo tempo foi um pouco mais movimentado. Pressionada, a dupla se expôs mais em campo, entretanto a efetividade ainda passava longe dos setores ofensivos. O Juventude sentiu muito o jogo abaixo de Mandaca e MP, pouco acionados e bem marcados pelo adversário.

Do outro lado, o Novorizontino seguiu apostando no contra-ataque, mas ainda sem levar perigo. Emoção mesmo ficou para o final, quando Alan Kardec obrigou boa defesa de César, enquanto Titi Ortiz quase surpreendeu Jandrei em cobrança de escanteio. No fim, após pouca inspiração, o zero não saiu do marcador.

O Juventude agora abre a terceira rodada, no sábado, às 16h, quando visita o Fortaleza, na Arena Castelão, na capital cearense. Já o Novorizontino atua no domingo, diante do CRB, às 18h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 0 NOVORIZONTINO

JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos (Nathan Ramos), Luan Martins, Luis Mandaca, Raí (Alan Kardec) e Wadson; MP (Allanzinho) e Manuel Castro (Alisson Safira). Técnico: Maurício Barbieri.

NOVORIZONTINO - César; Castrillón, Dantas, Eduardo Brock (Carlinhos) e Patrick; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo (Titi Ortiz); Robson, Diego Mathias (Juninho) e Vinícius Paiva (Tavinho). Técnico: Enderson Moreira.

CARTÕES AMARELOS - Luan Martins, Marcos Paulo, Allanzinho, Luis Mandaca, Castrillón e Luís Oyama.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA - R$ 56.970,00.

PÚBLICO - 3.542 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

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Palavras-chave

futebol

Série B

Juventude

Novorizontino
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