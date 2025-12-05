Justiça da Turquia ordena prisão de jogadores de Galatasaray e Fenerbahçe em caso de apostas Estadão Conteúdo 05.12.25 10h13 Promotores de Istambul emitiram, na sexta-feira, mandados de prisão para dezenas de jogadores e dirigentes de futebol em relação a um escândalo de apostas que abalou a Turquia. Entre os detidos em batidas policiais realizadas na madrugada, estavam jogadores dos principais clubes da Turquia: Mert Hakan Yandas, do Fenerbahçe, e Metehan Baltaci, do Galatasaray, atual campeão nacional. A Federação Turca de Futebol afirmou, em outubro, que estava investigando mais de 150 árbitros de ligas profissionais por supostamente estarem envolvidas em apostas em partidas de futebol. A investigação logo se expandiu para incluir jogadores, dirigentes, comentaristas de TV e outras figuras do esporte. No mês passado, mais de 100 jogadores profissionais, incluindo 25 da primeira divisão, receberam suspensões temporárias. A Procuradoria-Geral de Istambul emitiu mandados de prisão para 46 suspeitos na sexta-feira. O gabinete do promotor informou na manhã desta sexta-feira que 35 pessoas já haviam sido detidas, incluindo o presidente do Ankaraspor, o vice-presidente do Antalyaspor e o ex-presidente do Adana Demirspor. O ex-juiz e comentarista Ahmet Cakar e o árbitro em exercício Zorbay Kucuk também foram presos, informou a agência de notícias DHA. Em comunicado, os promotores afirmaram que Baltaci, que já jogou pelas seleções de base nacionais, foi flagrado fazendo apostas em jogos de seu próprio time. Yandas teria feito suas apostas por meio de terceiros. Sete pessoas, incluindo Cakar e Kucuk, foram presas após a detecção de "transações financeiras suspeitas" em suas contas bancárias. Todos os suspeitos foram detidos com base em uma lei para prevenir a desordem no esporte, acrescentou o comunicado. A lei criminaliza a manipulação de competições esportivas e prevê pena de prisão de um a três anos, que pode ser aumentada se o crime estiver relacionado a mercados de apostas, envolver dirigentes ou afetar ligas profissionais. Segundo as regulamentações mundiais e europeias do futebol, jogadores, árbitros e dirigentes de clubes estão proibidos de apostar em jogos de qualquer nível. A Federação Turca de Futebol prometeu sanear o esporte, com o presidente Ibrahim Haciosmanoglu afirmando que o protegerá de "escândalos, decadência e relações corruptas". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol investigação prisão apostas jogadores Turquia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34