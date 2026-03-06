Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Júnior Santos volta ao Botafogo após ser recusado no Corinthians: 'Será uma grande temporada'

Estadão Conteúdo

Campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024 sendo o artilheiro com 10 gols. Ídolo da torcida, o atacante Júnior Santos está de volta ao Botafogo após passagem apagada no Atlético-MG e frustrante negociação com o Corinthians.

"Júnior Santos volta para sua terceira passagem pelo Botafogo. O atacante chega ao Glorioso por empréstimo junto ao Atlético Mineiro até o final de 2026. O atacante já é mais que conhecido da torcida alvinegra. O maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores foi pela fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024", oficializou o Botafogo.

O clube fez grande festa nas redes sociais, com vídeos com lances marcantes do jogador com a camisa botafoguense, galeria de fotos e até uma música criada para homenagear o atacante. Ainda previu um novo ciclo vitorioso, ao qual o camisa 17 validou em sua primeira mensagem à torcida.

"Gostei do anúncio, com foto massa. 100% de volta, já trabalhando duro aqui para retribuir o carinho da torcida dentro de campo. Tenho certeza que será uma grande temporada", afirmou o atacante.

Antes do acerto com o Botafogo, Júnior Santos teve conversas para se transferir ao Corinthians ainda no começo da temporada. Mas o técnico Dorival Júnior acabou vetando a contratação pois mirava outro companheiro de ataque do jogador no Atlético-MG: Rony, que acabou no Santos.

No Botafogo, o reforço de 31 anos terá forte concorrência. O técnico Martín Anselmi conta com os centroavantes Arthur Cabral, Chris Ramos, Kadir e Matheus Martins (assumiu a posição por improviso). Como ninguém conseguiu se firmar, Júnior Santos chega sob enorme expectativa da torcida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Botafogo

Júnior Santos
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre

Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta

06.03.26 16h01

Futebol

Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil

Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

06.03.26 14h50

Futebol

Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8)

Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro.

06.03.26 12h17

futebol

Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes

Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão

06.03.26 12h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira

Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio

06.03.26 9h12

Futebol

Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga

Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém.

06.03.26 11h58

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

06.03.26 7h00

Futebol

Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão

Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca.

06.03.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda