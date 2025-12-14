Jovem paraense conquista tricampeonato mundial de jiu-jitsu nos EUA Ricardo Cândido Gomes Filho, o Zito, garantiu o mundial no principal evento da IBJJF O Liberal 14.12.25 16h49 Zito superou adversário e subiu no lugar mais alto do pódio, no IBJJF World No-Gi Championship. (Divulgação) O atleta paraense Ricardo Cândido Gomes Filho, conhecido como Zito, fez história no último sábado (13) ao conquistar o título do IBJJF World Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2025, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com a vitória, o jovem se tornou tricampeão mundial juvenil em uma das competições mais importantes do jiu-jitsu internacional, organizada pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A conquista veio durante o World IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship, realizado entre os dias 11 e 13 de dezembro, no Las Vegas Convention Center. O evento reuniu atletas de alto nível de vários países e é considerado referência mundial no jiu-jitsu sem kimono, formato que exige maior intensidade física, velocidade e adaptação técnica. A competição contou ainda com rígido controle antidoping, seguindo os padrões internacionais da modalidade. Zito foi campeão na categoria Juvenil, faixa roxa, peso pesado, superando adversários de elite e garantindo o lugar mais alto do pódio. O resultado representa um feito expressivo para o esporte paraense e reforça a presença do Brasil, especialmente da região Norte, entre as principais potências do jiu-jitsu mundial. VEJA MAIS Dez vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu, Gabi Pessanha abre academia no Japão: 'A primeira de muitas' Pará aprova lei que declara o jiu-jitsu brasileiro como patrimônio cultural imaterial do Estado Modalidade foi criada pelos paraense Carlos e Hélio Gracie, no início do século XX Atleta de Castanhal conquista ouro no AJP Tour Imperatriz International de Jiu-Jitsu O atleta e professor Danilo Silva representou o Pará na competição, que integra o circuito internacional da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), reunindo atletas de alto nível de diferentes estados e países Apesar da pouca idade, Zito já construiu uma trajetória de destaque. Ele é campeão pan-americano, tetracampeão brasileiro, bicampeão Pan Kids, 11 vezes campeão paraense e soma mais de 200 títulos em competições estaduais, nacionais e internacionais. O desempenho em Las Vegas coroou um ano marcado por dedicação intensa e evolução técnica constante. Após a vitória, o atleta destacou a importância da família e da equipe em sua caminhada no esporte. “Quero agradecer primeiramente a Deus, à minha família — especialmente ao meu pai, Ricardinho, minha base; e à minha mãe, Munnyck, que viajou comigo e não mediu esforços para estar aqui — e a todos os meus treinadores e companheiros. Essa conquista é a prova de que quando se tem foco, disciplina e amor pelo que faz, os sonhos realmente se realizam", disse. A mãe, Munnyck, que acompanhou o filho durante toda a competição, celebrou o resultado e lembrou do início da trajetória ainda em Belém, destacando o orgulho de ver o nome do Pará em evidência no cenário mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jornal amazônia world jiu-jitsu no-gi championship 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 