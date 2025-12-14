Capa Jornal Amazônia
Jovem paraense conquista tricampeonato mundial de jiu-jitsu nos EUA

Ricardo Cândido Gomes Filho, o Zito, garantiu o mundial no principal evento da IBJJF

O Liberal
fonte

Zito superou adversário e subiu no lugar mais alto do pódio, no IBJJF World No-Gi Championship. (Divulgação)

O atleta paraense Ricardo Cândido Gomes Filho, conhecido como Zito, fez história no último sábado (13) ao conquistar o título do IBJJF World Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2025, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com a vitória, o jovem se tornou tricampeão mundial juvenil em uma das competições mais importantes do jiu-jitsu internacional, organizada pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

A conquista veio durante o World IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship, realizado entre os dias 11 e 13 de dezembro, no Las Vegas Convention Center. O evento reuniu atletas de alto nível de vários países e é considerado referência mundial no jiu-jitsu sem kimono, formato que exige maior intensidade física, velocidade e adaptação técnica. A competição contou ainda com rígido controle antidoping, seguindo os padrões internacionais da modalidade.

Zito foi campeão na categoria Juvenil, faixa roxa, peso pesado, superando adversários de elite e garantindo o lugar mais alto do pódio. O resultado representa um feito expressivo para o esporte paraense e reforça a presença do Brasil, especialmente da região Norte, entre as principais potências do jiu-jitsu mundial.

Apesar da pouca idade, Zito já construiu uma trajetória de destaque. Ele é campeão pan-americano, tetracampeão brasileiro, bicampeão Pan Kids, 11 vezes campeão paraense e soma mais de 200 títulos em competições estaduais, nacionais e internacionais. O desempenho em Las Vegas coroou um ano marcado por dedicação intensa e evolução técnica constante.

Após a vitória, o atleta destacou a importância da família e da equipe em sua caminhada no esporte. “Quero agradecer primeiramente a Deus, à minha família — especialmente ao meu pai, Ricardinho, minha base; e à minha mãe, Munnyck, que viajou comigo e não mediu esforços para estar aqui — e a todos os meus treinadores e companheiros. Essa conquista é a prova de que quando se tem foco, disciplina e amor pelo que faz, os sonhos realmente se realizam", disse. 

A mãe, Munnyck, que acompanhou o filho durante toda a competição, celebrou o resultado e lembrou do início da trajetória ainda em Belém, destacando o orgulho de ver o nome do Pará em evidência no cenário mundial.

