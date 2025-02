Jovem paraense brilha no Rugby e se destaca na divisão nacional de Portugal

Aos 18 anos, a jovem Ana Clara Saraiva, natural de Ananindeua, região metropolitana de Belém, já coleciona conquistas que muitos atletas levam anos para alcançar. Recentemente, ela foi campeã da Divisão de Honra de Rugby em Portugal, equivalente à Segunda Divisão Nacional do país, e vem se destacando como uma das principais jogadoras da equipe.

O desempenho da atleta a coloca até mesmo na lista de possíveis convocações para a Seleção Portuguesa de Rugby. Em entrevista ao Núcleo de Esportes do Grupo Liberal, Ana Clara comentou que iniciou no esporte aos 13 anos, quando já morava em Portugal. Foi durante uma demonstração do Rugby Clube de Loulé em sua escola que ela teve o primeiro contato com o esporte.

“Meu irmão começou a jogar primeiro, e eu ficava esperando ele nos treinos. Um dia, a diretora do time me perguntou se eu queria experimentar. Fui para o primeiro treino e nunca mais parei”, conta a atleta, que passou quatro anos no Loulé antes de se mudar para o Porto e ingressar no Sport Clube do Porto, onde conquistou o título nacional.

Ana Clara durante partida de Rugby (Foto: Arquivo Pessoal)

A conquista da Divisão de Honra foi um marco na carreira da jovem. "Foi a sensação de que todo o esforço valeu a pena. Treinamos em condições difíceis, no frio e na chuva, mas no final deu tudo certo. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, foi uma mistura de felicidade e alívio. Estávamos exaustas, mas realizadas", relembra Ana Clara.

O pai de Ana Clara, Breno Souza, conta que a maior dificuldade da filha foi se adaptar a um esporte completamente novo. "No Brasil, ela nunca tinha tido contato com o rugby. Ela praticava outros esportes, como karatê e vôlei, mas o rugby só foi apresentado a ela aqui em Portugal, em 2019. Nós éramos recém-chegados ao país, e como ela sempre gostou de esporte, resolveu fazer uma aula experimental. Ela gostou e se dedicou desde o início", relembra.

Família de Ana Clara (Foto: Arquivo Pessoal)

Futuro Promissor

Com o título da Divisão de Honra de Rugby e reconhecimento dentro do clube, a jovem atleta não pensa em parar, quem sabe, almejar uma chance de representar o país em competições internacionais.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)