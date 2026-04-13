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Jornal espanhol põe Pedro entre alternativas para ser 'camisa 9' de Ancelotti na Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

Com dois belos gols e protagonismo total no clássico, o atacante Pedro viveu uma jornada especial neste domingo, na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Além de ser decisivo na conquista dos três pontos para o time rubro-negro, o artilheiro ganhou espaço na imprensa da Europa que abriu a possibilidade de o jogador ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo deste ano, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

O jornal As, da Espanha, colocou o atleta como um real candidato para reforçar o setor ofensivo da equipe verde e amarela e destacou a versatilidade do atacante como um ponto que pode ser determinante para uma possível inclusão na lista do treinador italiano.

De acordo com o periódico, "Pedro pressiona o número 9 do Brasil". Para a publicação, ele poderia ser uma importante opção diante de "algumas incertezas que deixam espaço para certos jogadores brasileiros" nesta reta final de preparação para o Mundial de seleções. Pelo seu estilo, ele disputaria um lugar com Igor Thiago e Igor Jesus pela camisa 9

Artilheiro nato e também com características de armação para deixar os companheiros em condições de marcar, o jogador vem ganhando destaque na equipe desde a chegada do treinador Leonardo Jardim ao Flamengo. Com cinco gols, ele é o artilheiro da equipe no Nacional (Carlos Vinícius, do Grêmio, lidera a lista de goleadores no Brasileiro).

Em 2022, Pedro participou da Copa do Mundo do Catar sob o comando do técnico Tite e entrou em campo em duas partidas. Agora, novamente em alta com Leonardo Jardim, ele espera aproveitar esses jogos que restam para tentar convencer Carlo Ancelotti a ter novamente uma chance de disputar um Mundial de seleções.

No clássico contra o Fluminense, Pedro começou a fazer a diferença já no início da partida. Após uma reposição do goleiro Fábio, em que ele se afastou da meta tricolor, Pedro recebeu a bola de costas e, num giro rápido, chutou de longe para abrir o placar no Maracanã.

No segundo tempo, o camisa 9 flamenguista voltou a balançar as redes com estilo ao escorar com o peito um cruzamento feito por Samuel Lino pelo lado esquerdo. Na partida, ele ainda mandou uma bola na trave e deu muito trabalho aos zagueiros rivais.

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