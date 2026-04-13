Jornal espanhol põe Pedro entre alternativas para ser 'camisa 9' de Ancelotti na Copa do Mundo Estadão Conteúdo 13.04.26 9h11 Com dois belos gols e protagonismo total no clássico, o atacante Pedro viveu uma jornada especial neste domingo, na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Além de ser decisivo na conquista dos três pontos para o time rubro-negro, o artilheiro ganhou espaço na imprensa da Europa que abriu a possibilidade de o jogador ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo deste ano, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O jornal As, da Espanha, colocou o atleta como um real candidato para reforçar o setor ofensivo da equipe verde e amarela e destacou a versatilidade do atacante como um ponto que pode ser determinante para uma possível inclusão na lista do treinador italiano. De acordo com o periódico, "Pedro pressiona o número 9 do Brasil". Para a publicação, ele poderia ser uma importante opção diante de "algumas incertezas que deixam espaço para certos jogadores brasileiros" nesta reta final de preparação para o Mundial de seleções. Pelo seu estilo, ele disputaria um lugar com Igor Thiago e Igor Jesus pela camisa 9 Artilheiro nato e também com características de armação para deixar os companheiros em condições de marcar, o jogador vem ganhando destaque na equipe desde a chegada do treinador Leonardo Jardim ao Flamengo. Com cinco gols, ele é o artilheiro da equipe no Nacional (Carlos Vinícius, do Grêmio, lidera a lista de goleadores no Brasileiro). Em 2022, Pedro participou da Copa do Mundo do Catar sob o comando do técnico Tite e entrou em campo em duas partidas. Agora, novamente em alta com Leonardo Jardim, ele espera aproveitar esses jogos que restam para tentar convencer Carlo Ancelotti a ter novamente uma chance de disputar um Mundial de seleções. No clássico contra o Fluminense, Pedro começou a fazer a diferença já no início da partida. Após uma reposição do goleiro Fábio, em que ele se afastou da meta tricolor, Pedro recebeu a bola de costas e, num giro rápido, chutou de longe para abrir o placar no Maracanã. No segundo tempo, o camisa 9 flamenguista voltou a balançar as redes com estilo ao escorar com o peito um cruzamento feito por Samuel Lino pelo lado esquerdo. Na partida, ele ainda mandou uma bola na trave e deu muito trabalho aos zagueiros rivais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Pedro Ancelotti camisa 9 Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37 futebol Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá 14.04.26 11h56 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37