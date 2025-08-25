Jornal espanhol exalta Vini Jr. após gol e assistência no Real: 'Recuperou sua fúria' Estadão Conteúdo 25.08.25 9h33 Em baixa neste início de temporada europeia, Vinícius Júnior ganhou elogios de um dos principais jornais esportivos do continente. Autor de um gol e uma assistência na vitória do Real Madrid sobre o Oviedo, o atacante brasileiro "recuperou sua fúria", na visão do tradicional Marca. "Vinícius recupera a fúria", registrou o periódico em título sobre o triunfo por 3 a 0, fora de casa. O Marca sugeriu que a boa atuação foi consequência de o brasileiro começar a partida no banco de reservas, algo que não acontecia desde 21 de setembro de 2024. "Vinicius teve meia hora para mostrar ao seu treinador que ele havia errado ao deixá-lo no banco e marcou um gol e deu uma assistência para Kylian Mbappé. No entanto, seu 'show' particular começou nos primeiros minutos. Sentado no banco ao lado de Militão, as câmeras o flagraram bocejando enquanto os minutos passavam e seus companheiros tentavam quebrar a defesa do Real Oviedo", escreveu o jornal espanhol. O atacante entrou em campo somente aos 17 minutos do segundo tempo, no lugar de Rodrygo. Mesmo com menos de um tempo inteiro para mostrar serviço, o brasileiro deu passe para o segundo gol do Real na partida, marcado por Mbappé. Nos acréscimos, deixou sua marca. Neste meio tempo, levou cartão amarelo por simulação, criticou a arbitragem e ainda provocou a torcida do Oviedo. Alvo de diversas especulações sobre o seu futuro, Vini Jr. ganhou concorrentes no ataque do Real na última janela de transferências e agora vive situação incomum no clube, de ter que comprovar seu valor, apesar da longa história com o time espanhol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Vinícius Júnior Marca jornal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 futebol Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-16 Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios 25.08.25 8h00 Na bronca Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento 24.08.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 futebol Após ser impedida de jogar torneio, paraense supera barreiras e conquista vaga na Seleção sub-16 Clara Rodrigues e a mãe, Renatä Ribeiro, celebram juntas a primeira convocação para a equipe brasileira, após superarem muitos desafios 25.08.25 8h00 AINDA EXISTE ESPERANÇA Técnico do Paysandu segue confiante após derrota: ‘Se não desse, eu seria o primeiro a falar' Após derrota para o Operário-PR, em casa, técnico bicolor destaca confiança no trabalho e aponta ajustes para a equipe reagir na Série B 24.08.25 20h01