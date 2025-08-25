Jornal espanhol exalta Vini Jr. após gol e assistência no Real: 'Recuperou sua fúria'

Em baixa neste início de temporada europeia, Vinícius Júnior ganhou elogios de um dos principais jornais esportivos do continente. Autor de um gol e uma assistência na vitória do Real Madrid sobre o Oviedo, o atacante brasileiro "recuperou sua fúria", na visão do tradicional Marca.

"Vinícius recupera a fúria", registrou o periódico em título sobre o triunfo por 3 a 0, fora de casa. O Marca sugeriu que a boa atuação foi consequência de o brasileiro começar a partida no banco de reservas, algo que não acontecia desde 21 de setembro de 2024.

"Vinicius teve meia hora para mostrar ao seu treinador que ele havia errado ao deixá-lo no banco e marcou um gol e deu uma assistência para Kylian Mbappé. No entanto, seu 'show' particular começou nos primeiros minutos. Sentado no banco ao lado de Militão, as câmeras o flagraram bocejando enquanto os minutos passavam e seus companheiros tentavam quebrar a defesa do Real Oviedo", escreveu o jornal espanhol.

O atacante entrou em campo somente aos 17 minutos do segundo tempo, no lugar de Rodrygo. Mesmo com menos de um tempo inteiro para mostrar serviço, o brasileiro deu passe para o segundo gol do Real na partida, marcado por Mbappé. Nos acréscimos, deixou sua marca. Neste meio tempo, levou cartão amarelo por simulação, criticou a arbitragem e ainda provocou a torcida do Oviedo.

Alvo de diversas especulações sobre o seu futuro, Vini Jr. ganhou concorrentes no ataque do Real na última janela de transferências e agora vive situação incomum no clube, de ter que comprovar seu valor, apesar da longa história com o time espanhol.