Jornal chama Anitta de ex de Neymar antes de apresentação na final da Libertadores

Ao anunciar a apresentação de Anitta, que atração musical da final da Libertadores, no próximo sábado (27), no Uruguai, um jornal argentino “Ole” se referiu a cantora como “ex de Neymar”. Em seguida, usou como capa a foto dos dois artistas coladinhos. As informações são do Jornal Extra.

No título da matéria, o veículo relembrou o affair da cantora e do jogador de futebol durante o carnaval de 2019. Nos cliques, eles aparecem juntos curtindo a folia.

(Divulgação)

"A ex de Neymar que cantará na final da Copa Libertadores", diz o título da reportagem.

Na época, Anitta chegou a ser questionada sobre o 'suposto relacionamento', mas negou a informação.