Jornais espanhóis exaltam Vini Jr. após golaço em vitória do Real Madrid: 'Voando' Estadão Conteúdo 24.09.25 9h14 Um golaço, uma bela assistência e a tarja de capitão na parte final do jogo. Esse foi o histórico que redimiu Vini Jr. perante a imprensa espanhola na goleada de 4 a 1 que o Real Madrid impôs ao Levante, nesta quarta-feira, pela La Liga, em jogo válido pela sexta rodada da competição. E a indicação desta reviravolta foi sinalizada pela imprensa espanhola, que exaltou o desempenho em grande estilo do atacante. O jornal espanhol Marca estampou a manchete em cima da atuação do brasileiro: "Vinícius levanta voo em Ciutat". Segundo o periódico, o atleta revelado pelo Flamengo escolheu o estádio do Levante para reencontrar o seu bom futebol e conduzir a equipe merengue a mais um triunfo. E de fato, o camisa 7 não economizou e abriu sua "apresentação" com um golaço ao chutar com a parte externa do pé e vencer o goleiro Mat Rayan. Não bastasse isso, ainda serviu Mastantuono, que ampliou a vantagem para 2 a 0. O diário As também dedicou um espaço do seu noticiário ao jogador carioca e destacou a sua sintonia com Mbappé, autor de dois gols nos 4 a 1: "Estrelas alinhadas". No artigo, os dois avantes foram relacionados a um "raio" e um "martelo" a serviço do técnico Xabi Alonso. Muito mais importante do que o resultado, que mantém o time no topo e com 100% de aproveitamento (18 pontos), está a redenção do camisa 7 que vinha de atuações irregulares e deixou de ser um intocável na equipe desde que Xabi Alonso assumiu o comando do time profissional. Em sete jogos disputados até aqui neste início de temporada, Vini Jr. chegou a três gols e três assistências. Após completar a sua primeira partida atuando do início ao fim com Alonso, o arisco atacante espera agora que essa tendência se mantenha daqui para frente.