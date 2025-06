Jorginho desembarca no Brasil na sexta-feira para assinar com Flamengo e ser reforço no Mundial

O Flamengo terá um reforço de peso para o Mundial de Clubes dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, o clube anunciou que o meio-campista Jorginho desembarcará no País na sexta-feira para exames médicos e a assinatura do contrato - deve fechar pelas três próximas temporadas.

"O meio-campista Jorginho chegará ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (6), em voo proveniente de Londres (BA0249), com previsão de pouso às 5h35 no Aeroporto Internacional Tom Jobim", oficializou o clube em nota oficial.

Aos 33 anos, o meia-atacante naturalizado italiano estava no Arsenal, da Inglaterra, e fez toda a sua carreira na Europa, para onde foi ainda jovem e assinou com o Hellas Verona, da Itália. Passou, também, por Sassuolo e pela segunda divisão italiana antes de chegada ao Napoli, onde se destacou por cinco temporadas e despertou o interesse do Chelsea, onde se destacou, sendo um dos capitães até a saída ao clube londrino.

Jorginho deve realizar os exames médicos na sexta-feira e já treinar no sábado. Mas sua chegada será sem contato com imprensa e torcedores. "Por questões logísticas e para não interferir na rotina dos demais passageiros, o desembarque será realizado em área alternativa, sem previsão de atendimento à imprensa no local", informou o Flamengo.

A contratação de peso chega em momento no qual o Flamengo vem sofrendo com as lesões de seus meio-campistas. O uruguaio De La Cruz trata de um estiramento ligamentar no joelho esquerdo. Além dele, Pulgar (ficou no banco diante do Fortaleza e entrou na fase final) e Allan não vinham jogando por causa de problemas musculares na coxa.

A estreia do Flamengo no Mundial ocorre no dia 16 de junho, às 22 horas (de Brasília) diante do Espérance. Depois, no dia 20, o rival será o Chelsea. O encerramento na primeira fase está agendado para dia 24, contra o Los Angeles FC.