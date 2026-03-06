Jorge Jesus revela preocupação com lesão de Cristiano Ronaldo: 'Mais séria do que o esperado' Segundo Jorge Jesus, o atleta vai viajar para a Espanha a fim de dar sequência ao processo de recuperação Estadão Conteúdo 06.03.26 11h57 Jorge Jesus, treinador do Al Nassr, fez uma revelação preocupante sobre a recente lesão do atacante português Cristiano Ronaldo. Nesta sexta-feira, o técnico que fez história no Flamengo por sua passagem no clube entre 2019 e 2020, disse que o problema é mais "sério do que o esperado". A notícia foi reproduzida pelo Jornal A Bola, de Portugal. Em uma entrevista coletiva, Jesus comentou sobre a gravidade da contusão aos jornalistas. "No último jogo ele saiu com queixas musculares na perna direita. Após fazer exames ficou claro que a lesão era mais grave do que era esperado e requer descanso e recuperação", comentou. Segundo Jorge Jesus, o atleta vai viajar para a Espanha a fim de dar sequência ao processo de recuperação. Nesse planejamento, o artilheiro vai estar aos cuidados de um profissional de sua confiança para seguir o tratamento. "O Cristiano agora viajará para a Espanha, como sucedeu com outros jogadores. A lesão requer tratamento em Madrid, com o profissional que trabalha com ele. Esperemos que volte rapidamente para ajudar a nossa equipe", afirmou Jesus. A previsão é de que a lesão afaste o jogador português por até quatro semanas. Assim, ele fica fora do compromisso com o Neom, marcado para este sábado. O departamento médico vai seguir monitorando o jogador para acompanhar a sua recuperação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Jorge Jesus Cristiano Ronaldo lesão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07 MMA Sport Club Amazônia Fight League ocorre neste sábado, em Belém 06.03.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasi; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio 06.03.26 9h12 Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.03.26 7h00 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58