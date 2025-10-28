Jokic e Murray brilham e comandam vitória dos Nuggets sobre Timberwolves na NBA

O pivô Nikola Jokic e o armador Jamal Murray foram os destaques do Denver Nuggets na madrugada desta segunda-feira, em Minneapolis, em jogo válido pela temporada regular da NBA, onde a sua equipe superou o Minnesota Timberwolves por 127 a 114 em rodada que contou com mais dez confrontos.

Cestinha do duelo, Murray terminou a partida com 43 pontos e foi decisivo para o triunfo com seus chutes precisos. Ele acertou 16 de 29 arremessos e ainda converteu cinco cestas de três pontos em uma atuação irrepreensível no Target Center.

Os Nuggets também contaram com a eficiência do seu astro sérvio em quadra. Ao terminar o embate com 25 pontos, 19 rebotes e dez assistências, o pivô sacramentou o seu 167º "triple-double" na carreira, (o terceiro em dois jogos) marca que o coloca como terceiro na lista de todos os tempos.

O resultado deixa a franquia de Denver na sexta colocação da Conferência Oeste da NBA. O Minnesota Timberwolves, que frustrou os seus torcedores em Minneapolis, figura na nona posição.

Sentindo o desfalque de Anthony Edwards, os Wolves começaram mal a partida, mas se recuperaram no jogo e foram para o intervalo com uma vantagem de 65 a 57. No entanto, no terceiro quarto, os visitantes reagiram e passaram à frente. No último período, Murray anotou nove pontos e ajudou a consolidar o resultado positivo fora de casa.

Em outro jogo da rodada, o Utah Jazz precisou da prorrogação para emplacar uma sofrida vitória sobre o Phoenix Suns, em Salt Lake City, pelo placar de 138 a 134. Destaque do confronto, Lauri Markkanen teve uma noite histórica ao anotar 51 pontos, recorde de sua carreira.

O ala-pivô finlandês tornou-se o primeiro jogador do Jazz a marcar 50 pontos na temporada regular desde Karl Malone (que acertou 56 contra o Golden State Warriors em abril de 1998). Markkanen converteu todos os 17 lances livres que teve, pegou 14 rebotes e foi decisivo também no tempo extra, quando assinalou sete pontos.

Com o triunfo, o Utah Jazz aparece no quarto posto da Conferência Oeste enquanto o Phoenix Suns ocupa o 13º lugar à frente apenas do Dallas Mavericks e do lanterna New Orleans Pelicans.

Ainda pela rodada desta segunda-feira, o Chicago Bulls contou com o apoio de sua torcida no United Center para superar o Atlanta Hawks por 128 a 123. Ayo Dsosunmu fez 21 pontos e contou com a ajuda de Josh Giddey (13 rebotes) para consolidar a vitória.

Os Bulls contaram com uma boa atuação coletiva e oito jogadores da equipe terminaram o confronto com dois dígitos na pontuação. Assim, a equipe de Chicago lidera Conferência Leste enquanto o Atlanta Hawks é o 11º na classificação.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira Detroit Pistons 95 x 116 Cleveland Cavaliers Philadelphia 76ers 136 x 124 Orlando Magic Chicago Bulls 128 x 123 Atlanta Hawks Houston Rockets 137 x 109 Brooklyn Nets New Orleans Pelicans 90 x 122 Boston Celtics San Antonio Spurs 121 x 103 x Toronto Raptors Dallas Mavericks 94 x 101 Oklahoma City Thunder Utah Jazz 138 x 134 Phoenix Suns Minnesota Timberwolves 114 x 127 Denver Nuggets Golden State Warriors 131 x 118 Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers 108 x 122 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos da noite desta terça-feira Washington Wizzards x Philadelphia 76ers Miami Heat x Charlotte Hornets Milwaukee Bucks x New York Knicks Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings Golden State Warriors x Los Angeles Clippers