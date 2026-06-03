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John Textor dispara contra Danilo, admite saída e indica Palmeiras como destino provável

Estadão Conteúdo

As declarações de John Textor sobre Danilo aumentaram as especulações sobre o futuro do volante. Embora tenha criticado publicamente a postura do jogador, o empresário norte-americano acabou indicando que o Palmeiras surge como destino provável caso não apareça uma proposta da Europa.

Afastado do comando da SAF do Botafogo desde abril, Textor afirmou que Danilo deveria respeitar o compromisso assumido com o clube, lembrando o investimento feito para contratá-lo quando poucos acreditavam em sua recuperação.

"Você não pode pedir para sair porque quer jogar no Palmeiras ou em qualquer outro clube. Tem que honrar suas obrigações e sua lealdade ao clube que arriscou tudo por você quando ninguém mais faria", declarou.

Em tom ainda mais duro, o empresário afirmou que, se estivesse no comando das decisões, não aceitaria ser pressionado por um pedido de saída e deixaria o jogador sem atuar até receber uma proposta considerada adequada.

"Eu posso acabar com a carreira de um jogador antes de comprometer os interesses do meu clube. Eu queimaria o melhor atleta do mundo para salvar o meu clube", disse.

Apesar das críticas, a fala que mais chamou atenção foi justamente a que parece antecipar o desfecho da novela. Ao comentar o futuro do volante, Textor afirmou que o jogador deve acabar no Palmeiras caso o clube paulista mantenha o interesse.

"O que vai acontecer agora? Ele vai acabar no Palmeiras, se eles quiserem."

Danilo foi contratado pelo Botafogo junto ao Nottingham Forest por cerca de 22 milhões de euros, valor que ultrapassa R$ 140 milhões na cotação atual.

O cenário favorece uma transferência ainda nesta janela. O meio-campista não atingiu o limite de partidas no Campeonato Brasileiro, condição que o mantém apto a defender outro clube da Série A na competição. Palmeiras e Flamengo aparecem entre os principais interessados, embora o Verdão seja apontado há meses como o destino mais provável em caso de permanência no futebol brasileiro.

Danilo está atualmente com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, enquanto seu futuro segue em aberto. O futuro do volante deve ser decidido apenas depois do torneio.

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