John Textor dispara contra Danilo, admite saída e indica Palmeiras como destino provável Estadão Conteúdo 03.06.26 15h41 As declarações de John Textor sobre Danilo aumentaram as especulações sobre o futuro do volante. Embora tenha criticado publicamente a postura do jogador, o empresário norte-americano acabou indicando que o Palmeiras surge como destino provável caso não apareça uma proposta da Europa. Afastado do comando da SAF do Botafogo desde abril, Textor afirmou que Danilo deveria respeitar o compromisso assumido com o clube, lembrando o investimento feito para contratá-lo quando poucos acreditavam em sua recuperação. "Você não pode pedir para sair porque quer jogar no Palmeiras ou em qualquer outro clube. Tem que honrar suas obrigações e sua lealdade ao clube que arriscou tudo por você quando ninguém mais faria", declarou. Em tom ainda mais duro, o empresário afirmou que, se estivesse no comando das decisões, não aceitaria ser pressionado por um pedido de saída e deixaria o jogador sem atuar até receber uma proposta considerada adequada. "Eu posso acabar com a carreira de um jogador antes de comprometer os interesses do meu clube. Eu queimaria o melhor atleta do mundo para salvar o meu clube", disse. Apesar das críticas, a fala que mais chamou atenção foi justamente a que parece antecipar o desfecho da novela. Ao comentar o futuro do volante, Textor afirmou que o jogador deve acabar no Palmeiras caso o clube paulista mantenha o interesse. "O que vai acontecer agora? Ele vai acabar no Palmeiras, se eles quiserem." Danilo foi contratado pelo Botafogo junto ao Nottingham Forest por cerca de 22 milhões de euros, valor que ultrapassa R$ 140 milhões na cotação atual. O cenário favorece uma transferência ainda nesta janela. O meio-campista não atingiu o limite de partidas no Campeonato Brasileiro, condição que o mantém apto a defender outro clube da Série A na competição. Palmeiras e Flamengo aparecem entre os principais interessados, embora o Verdão seja apontado há meses como o destino mais provável em caso de permanência no futebol brasileiro. Danilo está atualmente com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, enquanto seu futuro segue em aberto. O futuro do volante deve ser decidido apenas depois do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol botafogo palmeiras john textor COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 COPA DO MUNDO Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026 O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte. 03.06.26 11h07 Carlos Ferreira Remo: G3 nas últimas cinco rodadas 03.06.26 10h33 mais esportes Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante 03.06.26 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1) 02.06.26 19h52 CONVOCADOS Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026 Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários 02.06.26 22h08 impasse STJD pune Paulinho com um jogo de suspensão após recurso; Palmeiras se manifesta Após recurso da Procuradoria, STJD decide em segunda instância e pune jogador por conduta em jogo contra o Flamengo 03.06.26 13h37 PREPARATÓRIO DA COPA Luxemburgo x Itália: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/06) pelo amistoso Luxemburgo e Itália disputam amistoso internacional hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo ao vivo 03.06.26 14h45