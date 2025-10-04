John Kennedy desequilibra e Fluminense vence por 3 a 0 o Atlético-MG no Maracanã

Com uma atuação de gala de John Kennedy, que aproveitou a ausência de Germán Cano e participou das jogadas dos dois primeiros gols, o Fluminense embalou o quarto jogo sem derrota no Brasileirão e encostou de vez na briga pelo G-6. Jogando no Maracanã, não deu chance alguma para o Atlético-MG e venceu pelo placar de 3 a 0.

Com o resultado, o Fluminense que venceu três das últimas quatro partidas, ultrapassou o São Paulo nos critérios de desempate (11 a 10 vitórias) e subiu para a sétima colocação com 38 pontos. O Bahia, primeiro time dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores, tem 40.

O Atlético-MG, por sua vez, não vive um bom momento. Sem vencer há dois jogos, aparece apenas na 15ª colocação com 29 pontos, quatro a mais que o Vitória, que tem 25 e abre a zona de rebaixamento.

O Fluminense fez pressão desde o começo e não demorou para abrir o placar. Aos 14 minutos, após bela jogada pelo lado esquerdo, Lucho Acosta serviu John Kennedy, que finalizou cruzado. Everson voou na bola e conseguiu fazer grande defesa, mas espalmou nos pés de Samuel Xavier que completou o rebote com um chute forte para o gol aberto.

Depois do gol, o duelo perdeu um pouco de intensidade. Do outro lado, o Atlético-MG teve dificuldade nas trocas de passes e pouco levou perigo ao gol de Fábio.

Na volta do segundo tempo, aproveitando o Atlético-MG apático, o Fluminense ampliou. Em um contra-ataque, aos 12 minutos, John Kennedy arrancou e tocou em profundidade para Serna, que ficou cara a cara com Everson e bateu na saída do goleiro.

A partir daí, o mandante seguiu superior e passou a controlar bem a vitória. O técnico Jorge Sampaoli até fez mudanças no Atlético-MG, mas poucos surtiram efeito. E quando os atleticanos chegaram com perigo, pararam em boas defesas de Fábio.

Nos minutos finais, aos 45, Keno que havia acabado de entrar, fez jus a 'lei do ex' e deixou a sua marca, fechando o placar em 3 a 0. Lima cruzou na área e o atacante apareceu na segunda trave para ganhar do zagueiro e testar para o gol.

Sem tempo para descanso, os dois times voltam a campo nesta quarta-feira (8) para jogos atrasados do Brasileirão. Logo às 19h, o Atlético-MG recebe o Sport, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 19h. Mais tarde, às 21h, o Fluminense visita o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia.

FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 3 X 0 ATLÉTICO-MG FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Lima); Serna (Keno), Canobbio (Santi Moreno) e John Kennedy (Everaldo). Técnico: Luis Zubeldía. ATLÉTICO-MG - Everson; Iván Román (Biel), Junior Alonso e Vitor Hugo; Natanael, Alan Franco, Igor Gomes (Gabriel Menino), Bernard (Gustavo Scarpa) e Guilherme Arana (Caio Paulista); Rony e Hulk (Reinier). Técnico: Jorge Sampaoli. GOLS - Samuel Xavier, aos 14 minutos do primeiro tempo. Serna, aos 12, e Keno, aos 45 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES). CARTÕES AMARELOS - John Kennedy e Serna (Fluminense) e Alan Franco, Caio Paulista, Iván Román e Vitor Hugo (Atlético-MG). PÚBLICO - 20.198 total/18.038 pagantes. RENDA - R$ 801.633,50. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).