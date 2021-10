Jogos Escolares: Marajoara de 13 anos conquista medalha de prata na Luta Olímpica

Neste sábado, o adolescente Arley Figueiredo, de 13 anos, conquistou a medalha de prata na Luta Olímpica (Wrestling), pela categoria dos Leves, nos Jogos Escolares Brasileiros, que estão ocorrendo no Rio de Janeiro. Ele vive na vila quilombola de Siricari, em Salvaterra, no Marajó. As informações são Agência Marajó de Notícias.

O adolescente perdeu a sua primeira luta, porém, o adversário estaria irregular, dando a vitória para o salvaterrense por WO. O garoto então venceu logo duas lutas seguidas, em menos de 10 minutos de intervalo. Na luta da grande final, o adversário da Bahia levou a melhor.

Arley conquistou a medalha de prata (Reprodução / Instagram / Prefeitura de Salvaterra)

Após a conquista da Prata, a delegação paraense comemorou com a presença da chefa da Delegação, Ana Cláudia Neves, que fez questão de ficar ao lado dos marajoaras o tempo todo.

Além de Arley, outros dois estudantes que representavam o Pará na Luta Olímpica se destacaram na competição: Kauan Souza, também de Salvaterra, ficou em quarto lugar pela categoria dos médios, enquanto Juan, de Belém, ficou com o Bronze, no terceiro lugar, pela categoria dos pesados, vencendo dois combates e perdendo um.