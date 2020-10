Após intoxicação de jogadores, jogo entre Bragantino e Rio Branco é adiado para segunda-feira

A partida entre Bragantino e Rio Branco marcada para este domingo (18), foi adiada para a segunda-feira (19), às 15h. A Confederação Brasileira de Futebol acatou o pedido do clube do Rio Branco, depois que quase todos os jogadores sofreram com intoxicação alimentar na madrugada deste domingo.

A informação do adiamento foi confirmada pelo Rio Branco por meio de redes sociais. A partida é válida pela última rodada do turno da série D do Brasileirão, e teve apenas o adiamento de um dia, mantendo o mesmo horário.

Na madrugada deste domingo, a maior parte da equipe do Rio Branco sofreu com um quadro de intoxicação alimentar, e todos precisaram ser levados até a Unidade de Pronto Atendimento de Bragança. O clube então pediu pelo adiamento da partida, alegando impossibilidade de os jogadores participarem da partida.

Atestados foram encaminhados à CBF, que decidiu pelo adiamento. O jogo segue marcado para às 15h da segunda-feira, ate que um novo parecer médico indique se haverá ou não condições dos atletas para a partida.

O presidente da Federação Paraense de Futebol, Aldecio Torres, disse que o adiamento foi confirmado pelo diretor de competições da CBF, Manuel Fores. Aldecio disse ainda que a intoxicação alimentar dos jogadores do Rio Branco foi comprovada pelo médico da CBF, Dr. Pagura, que conversou com o médico de Bragança.