Rio Branco pede adiamento de jogo contra o Bragantino, após time sofrer intoxicação alimentar

Após o incidente que levou mais da metade da equipe do Rio Branco para uma Unidade de Pronto Atendimento por intoxicação alimentar, o time pede pelo adiamento da partida contra o Bragantino, marcada para às 15h deste domingo (18).

O treinador da equipe do Rio Branco, Walter Amaral, informou que o time já entrou com o pedido junto a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Ainda em Bragança, o Rio Branco enviou os documentos necessários para comprovar a indisponibilidade de trabalhar.

Segundo Walter, os documentos incluem laudos médicos da equipe, assim como prescrição de remédios e atestados médicos. O Rio Branco aguarda por um retorno da CBF para que a partida seja adiada, a previsão é de que a decisão chegue por volta das 13h.

Com equipe já de volta ao hotel, Walter diz que todos estão muito debilitados e impossibilitados de jogar a partida contra o Bragantino. Nenhum dos jogadores conseguiu tomar café da manhã por conta da fraqueza. Ele disse ainda que a equipe chegou a Bragança por volta de 5h30 da manhã deste domingo, e foram todos muito bem recebidos.

O jogo em questão é da sétima rodada do grupo A1 da Série D do campeonato brasileiro, e seria no Dioção, em Bragança. O Estrelão está invicto na competição.