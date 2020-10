Jogadores do Rio Branco deixam UPA, mas seguem debilitados em hotel de Bragança

Depois de intoxicação alimentar que levou 20 integrantes da delegação do Rio Branco para a UPA, em Bragança; o time já está de volta ao hotel. Segundo informação do treinador da equipe, Walter Amaral, os jogadores já deixaram a Unidade de Pronto Atendimento, mas seguem muito debilitados no hotel.

Walter também teve intoxicação alimentar, mas disse que foi um dos menos afetados. Mesmo assim, alegou não ter conseguido comer nada desde que voltou da UPA. Nenhum dos jogadores também conseguiu deixar os quartos para tomar café no hotel, devido ao estado de saúde.

O time do Rio Branco tenta adiar a partida contra o Bragantino, marcada para a tarde deste domingo, em Bragança. O motivo foi um quadro de intoxicação alimentar que atingiu mais da metade da equipe na madrugada deste domingo (18), incluindo o goleiro Bruno, um dos mais afetados.