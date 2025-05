Jogo de João Fonseca contra rival francês em Roland Garros será disputado em quadra secundária

A organização de Roland Garros divulgou, nesta quarta-feira, a programação das partidas da segunda rodada do torneio e o brasileiro João Fonseca vai realizar seu confronto longe das "áreas nobres" do complexo esportivo. Assim, o jovem tenista carioca entra em ação nesta quinta-feira e encara o francês Pierre-Hughes Herbert na quadra 14.

A previsão para o início do confronto é de 10h30 (horário de Brasília), mas o horário pode sofrer alterações dependendo da duração das partidas que começam mais cedo.

Após contar com grande público no triunfo sobre o polonês Hubert Hurkacz (lotação estimada em 1.350 torcedores), a organização deu um 'upgrade' ao brasileiro definindo desta vez a quadra 14, com capacidade de cerca de 2.200 pessoas, para ser o local do seu duelo.

Apesar da mudança, João Fonseca vai ficar fora dos três principais palcos do complexo já que o local definido para a sua partida surge como o quarto em hierarquia na tradicional competição francesa.

No jogo contra Hurkacz, a quadra 7 rapidamente ficou lotada, com muitos espectadores em pé já que o espaço não comportou todo o público que desejava acompanhar o brasileiro.

Houve confusão nas tribunas de imprensa e torcedores foram retirados do setor. Em função desse episódio, a organização do torneio virou alvo de críticas por parte dos presentes nas redes sociais.

A rodada desta quinta-feira terá também como destaques Jannik Sinner, número um do ranking, contra Richard Gasquet. O sérvio Novak Djokovic também vai entrar em ação e encara Courentin Moutet.