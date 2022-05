Jogador Germán Cano comemora e deputado petista questiona se 'L' seria de Lula

Uma comemoração do atacante do Fluminense, Germán Cano, chamou a atenção do deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP). O ex-presidente da Câmara dos Deputados questionou se o "L" feito pelo jogador seria para apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Me diga, na comemoração do gol do Fluminense foram vários L de Lula??", questionou o parlamentar nas redes sociais. A comemoração ocorreu no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.

Porém, a comemoração já é tradicional do atacante argentino e é uma homenagem ao filho chamado Lorenzo. Sempre que Cano faz um gol, a letra é feita pela torcida do Fluminense, pelo elenco e jogador.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)