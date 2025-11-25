Jogador do Everton se desculpa após agredir companheiro de time em jogo com Manchester United Estadão Conteúdo 25.11.25 11h43 Autor de uma agressão ao companheiro de time em jogo da Premier League nesta segunda-feira, Idrissa Gueye fez um pedido de desculpas por meio de uma postagem. Na partida, o pivô da polêmica deu um tapa no colega de time Michael Keane. Pela atitude intempestiva, o meio-campista recebeu cartão vermelho e deixou o Everton com um homem a menos no confronto diante do Manchester United. "Quero pedir desculpas, em primeiro lugar, ao meu companheiro de equipe Michael Keane. Assumo total responsabilidade pela minha reação. Peço também desculpas aos meus companheiros de time, à comissão técnica, aos torcedores e ao clube", diz parte do texto da postagem de Gueye em suas redes sociais. A expulsão aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo. Os dois jogadores começaram a discutir e tiveram de ser separados. O árbitro Tony Harrington analisou o lance e aplicou o cartão vermelho ao jogador de 36 anos por conduta violenta. Apesar de ter ficado com um jogador a menos, o Everton se superou em campo e venceu o jogo contra o Manchester United pelo placar de 1 a 0 em partida válida pela 12ª rodada da Premier League. Dewsburry-Hall fez o único gol do duelo, que foi disputado no Old Trafford. Além do pedido formal de desculpas, Gueye finalizou a sua mensagem garantindo o que o ato intempestivo não vai mais acontecer. "O que aconteceu não reflete quem eu sou ou os valores que defendo. As emoções podem ficar à flor da pele, mas nada justifica tal comportamento. Vou garantir que isso nunca mais aconteça". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Inglês Everton agressão desculpas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18