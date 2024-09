Jogador do Al-Shabab é internado em UTI após cair de varanda em Dubai

O jogador saudita Fahad Al-Muwallad está internado em cuidados intensivos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, depois de ter caído da varanda de sua residência, informaram as autoridades de ambos os países neste domingo (15). Al-Muwallad, atacante de 30 anos, esteve no elenco da seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2018 e joga no Al-Shabab de Riad desde 2022.

O consulado saudita em Dubai afirmou em um comunicado publicado na madrugada de sábado para domingo na rede social X que foi informado do acidente, ocorrido na tarde da última quinta-feira, e que acompanha "a investigação policiai".

O escritório oficial de comunicação de Dubai informou que Al-Muwallad está "em cuidados intensivos" em um hospital da cidade depois de ter caído de uma varanda no segundo andar de sua casa, onde passava curtas férias. O Al-Shabab comunicou que o presidente do clube viajou a Dubai para "avaliar o estado" do jogador.

O jornal saudita Al-Madina levantou "suspeitas criminais" citando fontes "bem informadas".

Durante sua carreira, Al-Muwallad foi suspenso duas vezes por doping: a primeira por um ano em 2019, e depois entre março de 2022 e setembro de 2023, por ter testado positivo para furosemida, uma substância que ajuda a eliminar com mais rapidez os vestígios de outros produtos dopantes no organismo.

O jogador não foi convocado para defendera Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022.