Jogador de basquete morre durante treino na sede social do Paysandu

O jogador de basquete Mauro Gualberto, conhecido como “Mineiro”, faleceu na manhã deste domingo (09/03) enquanto treinava no Ginásio Moura Carvalho, anexo à sede social do Paysandu Sport Club, em Belém. O atleta de 73 anos fazia parte da Associação Paraense de Basquetebol Master (APBM), que realizava atividades no local no momento do ocorrido.

De acordo com informações iniciais, Mauro sofreu uma parada cardíaca durante o treinamento. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram socorro imediato e tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu.

O Paysandu Sport Club divulgou uma nota lamentando profundamente a morte do atleta e esclarecendo que o ginásio estava alugado para a realização das atividades da APBM. "O clube se solidariza com os familiares e amigos de Mauro Gualberto neste momento de profunda tristeza", destacou o comunicado oficial.

Em respeito ao ocorrido, todos os eventos que estavam programados para este domingo (9) na sede social do Paysandu foram cancelados.

Ao Grupo Liberal, o presidente da Associação Paraense de Basquetebol Master, Paulo Seráfico, relatou detalhes sobre o ocorrido durante o treinamento da equipe de 70 a 74 anos no Ginásio Moura Carvalho. “Infelizmente, por ocasião do treino de hoje da equipe, nosso atleta Mauro Gualberto-Mineiro teve uma fulminante parada cardíaca. Foram tomadas todas as providências, desfibrilador, massagem, respiração boca a boca, acionamos os bombeiros, enfim, nada deu jeito”, afirmou.

Ele explicou que a equipe se preparava para disputar o XVII Norte Nordeste de Basquete Master, que ocorrerá entre os dias 17 e 21 de abril, em Natal (RN), e mencionou que Mauro havia tido um mal-estar em outro treino cerca de 45 dias antes, mas sem maiores consequências.