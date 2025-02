Jogador morre após sofrer mal súbito horas antes de partida pelo Campeonato Paulista

O meio-campista Gabriel Popó, de 26 anos, morreu na manhã deste domingo após sofrer um mal súbito no alojamento do XV de Jaú. O jogador foi encontrado desacordado por seu companheiro de quarto na concentração da equipe, antes do café da manhã. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital, mas não resistiu.

Popó não estava relacionado para a partida que o XV de Jaú disputaria neste domingo contra o União Suzano, pela Série A-3 do Campeonato Paulista. O jogo foi adiado em decorrência da tragédia.

O meia chegou ao XV de Jaú no início da temporada para a disputa da terceira divisão estadual. Antes, defendeu clubes como Sampaio Corrêa, Sousa e Linense. Pela equipe jauense, atuou em apenas uma partida neste ano, quando entrou no segundo tempo contra o Bandeirante, no começo de fevereiro.

A Federação Paulista de Futebol lamentou a morte do atleta em nota publicada em seu site. Já o XV de Jaú, por meio de uma rede social, informou que a causa do falecimento está sob investigação e será divulgada após a emissão dos laudos médicos.

"Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, membros do clube, amigos e companheiros de Gabriel Popó. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável", declarou o clube em comunicado oficial.