Jogador de 20 anos do Paulista do Jundiaí sofre parada cardíaca durante treino Estadão Conteúdo 22.06.26 16h11 Um jogador do Paulista de Jundiaí, o atacante Andryl, de apenas 20 anos, sofreu uma parada cardíaca durante uma atividade realizada na manhã desta segunda-feira e precisou ser encaminhado para atendimento médico imediato. De acordo com informações do clube, o atleta teve um mal-estar e recebeu os primeiros cuidados ainda no local pela comissão médica. Em seguida, foi levado pelo Samu ao Hospital São Vicente de Paula, em Jundiaí, onde passa por avaliação e pela realização de exames complementares para um melhor detalhamento do quadro clínico. No primeiro momento, enquanto a equipe médica prestava atendimento, foi necessário utilizar técnicas de reanimação, como massagem cardíaca. O momento, no entanto, foi de muita tensão. Companheiros que estavam no local demonstravam muita aflição, rezando e até mesmo chorando diante do tamanho do susto. A equipe disputou o Campeonato Paulista Série A3 neste ano, quando foi eliminada nas quartas de final ao cair nos pênaltis para a campeã Portuguesa Santista. Andryl chegou ao Paulista em 2025, após passagens pelo Capital-DF e pelo Zumbi-AL, além de clubes do Rio de Janeiro, como Volta Redonda-RJ e Boavista-RJ. O atacante entrou em campo apenas duas vezes, pois sofreu uma lesão no joelho. Ele concluiu recentemente o processo de recuperação e se preparava para retornar aos gramados na Copa Paulista, competição estadual que começa no dia 17 de julho, uma sexta-feira. O clube informou ainda que o jogador segue sob acompanhamento e recebe suporte integral do departamento médico, além de assistência à família durante o período de observação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Paulista de Jundiaí Andryl COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Seleção Brasileira: Martinelli fala sobre Escócia e possível vaga no time titular Martinelli fala em decisão difícil contra a Escócia e destaca preparação da Seleção 22.06.26 16h29 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14 Futebol Messi marca contra a Áustria e se torna o maior artilheiro da história das Copas Gol histórico saiu aos 38 minutos do primeiro tempoe abriu o placar para os argentinos. 22.06.26 15h20 Futebol Com Neymar e sem dois jogadores, Seleção faz penúltimo treino antes de encarar a Escócia Com quatro pontos somados, o Brasil divide a liderança do Grupo C com Marrocos 22.06.26 13h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES MAL-ESTAR Alex Escobar passar mal ao vivo na TV Globo e preocupa fãs O apresentador esportivo estava com a voz trêmula e aparentou estar "desnorteado com as palavras" 22.06.26 16h32 Futebol Com Neymar e sem dois jogadores, Seleção faz penúltimo treino antes de encarar a Escócia Com quatro pontos somados, o Brasil divide a liderança do Grupo C com Marrocos 22.06.26 13h49 FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14