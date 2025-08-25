Joelinton deixa campo chorando após sentir lesão no dia que foi convocado por Ancelotti Estadão Conteúdo 25.08.25 18h33 A segunda-feira foi de distintas emoções ao meio-campista Joelinton. Pouco tempo depois de receber a notícia que estava de volta à seleção brasileira, figurando pela primeira vez em lista de Carlo Ancelotti, o jogador do Newcastle sentiu um problema muscular e deixou o gramado do St. James Park chorando. Restavam 15 minutos para o término do tempo normal na partida diante do Liverpool quando Joelinton acabou acusando o problema. O volante deitou no gramado com as mãos no rosto, já prevendo uma lesão mais grave. Companheiros de Newcastle ainda deram força ao jogador no campo - o time perdia por 2 a 1 naquele momento de tristeza. Mas ele precisou ser substituído por Ramsey. Deixou o gramado às lágrimas e com a camisa encobrindo o rosto, amparado por profissional do departamento médico. O meio-campista voltaria a defender a seleção brasileira após quase seis meses de ausência - foi convocado em março por Dorival Júnior. Agora ele passará por exames para saber a gravidade do problema, mas pode ser o primeiro corte de Ancelotti antes dos jogos com Chile e Bolívia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Inglês Newscastle Joelinton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio. 25.08.25 13h11 Inimigo da Curuzu Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição 25.08.25 12h58 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida. 25.08.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 Futebol Ex-jogadores acionam Paysandu na Justiça do Trabalho; veja detalhes Giovanni e Wesley Fraga não renderam em campo, mas resolveram cobrar direitos na justiça 25.08.25 16h23