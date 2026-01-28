João Schmidt critica apagão do Santos após derrota em Chapecó: 'Inadmissível levar esses gols' Estadão Conteúdo 28.01.26 23h22 João Schmidt deixou o gramado da Arena Condá, em Chapecó, revoltado com os três gols sofridos em intervalo de 17 minutos que custaram um resultado positivo diante da Chapecoense - a equipe da Baixada vencia por 3 2 a 1 até os 27 minutos da segunda etapa. Vindo de derrota para o palmeiras e três empates seguidos, o Santos queria acabar com o jejum na visita à caçula Chapecoense e até produziu para isso, em partida na qual finalizou mais de 20 vezes. "Inadmissível levar esses três gols dessa maneira, sem palavras para explicar isso", detonou o volante santista. A defesa santista esteve em noite desastrosa e Gabriel Brazão, desta vez, não conseguiu realizar os milagres que tem realizando no Paulistão. "Fizemos um grande jogo, criando boas oportunidades, tivemos chances de fazer mais, e tomar esses três gols não pode. É inadmissível isso, não tem outra palavra", repetiu João Schmidt, ressaltando as oportunidades desperdiçadas pela equipe - as quatro bolas que a Chapecoense acertou no alvo terminou em gol. Depois de passar boa parte do Brasileirão passado brigando contra a queda, João Schmidt descartou que o clube ainda vive sob o fantasma de 2025. "Já foi o ano passado, mas temos de procurar vencer", disse. "Não estamos fazendo bons jogos, hoje fizemos bom jogo e não conseguimos vencer. Temos de ter uma sequência de vitórias para não acontecer a mesma coisa do que o ano passado." Agora o Santos tem dois compromissos seguidos com o São Paulo. Primeiro, no sábado, pelo Paulistão, no qual está fora da faixa de classificação para as quartas de final, no MorumBis. Depois, jogam na Vila Belmiro, dia 4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Brasileirão Santos FC João Schmidt COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia do Paysandu provou açaí e tacacá e destaca a festa da torcida bicolor Caio Mello estreou no Parazão como titular da equipe 28.01.26 17h55 FUTEBOL Lateral uruguaio Facundo Bonifazi é apresentado no Paysandu e se surpreende com a torcida O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi acompanhou a partida contra o São Raimundo, a estreia bicolor no Parazão 28.01.26 17h44 FUTEBOL Conheça os adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil 2026 Quatro equipes do Pará entrarão em campo pela primeira e segunda fase da competição 28.01.26 16h56 FUTEBOL Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO 28.01.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 Liga dos Campeões Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07