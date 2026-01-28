Capa Jornal Amazônia
João Schmidt critica apagão do Santos após derrota em Chapecó: 'Inadmissível levar esses gols'

Estadão Conteúdo

João Schmidt deixou o gramado da Arena Condá, em Chapecó, revoltado com os três gols sofridos em intervalo de 17 minutos que custaram um resultado positivo diante da Chapecoense - a equipe da Baixada vencia por 3 2 a 1 até os 27 minutos da segunda etapa.

Vindo de derrota para o palmeiras e três empates seguidos, o Santos queria acabar com o jejum na visita à caçula Chapecoense e até produziu para isso, em partida na qual finalizou mais de 20 vezes.

"Inadmissível levar esses três gols dessa maneira, sem palavras para explicar isso", detonou o volante santista. A defesa santista esteve em noite desastrosa e Gabriel Brazão, desta vez, não conseguiu realizar os milagres que tem realizando no Paulistão.

"Fizemos um grande jogo, criando boas oportunidades, tivemos chances de fazer mais, e tomar esses três gols não pode. É inadmissível isso, não tem outra palavra", repetiu João Schmidt, ressaltando as oportunidades desperdiçadas pela equipe - as quatro bolas que a Chapecoense acertou no alvo terminou em gol.

Depois de passar boa parte do Brasileirão passado brigando contra a queda, João Schmidt descartou que o clube ainda vive sob o fantasma de 2025. "Já foi o ano passado, mas temos de procurar vencer", disse. "Não estamos fazendo bons jogos, hoje fizemos bom jogo e não conseguimos vencer. Temos de ter uma sequência de vitórias para não acontecer a mesma coisa do que o ano passado."

Agora o Santos tem dois compromissos seguidos com o São Paulo. Primeiro, no sábado, pelo Paulistão, no qual está fora da faixa de classificação para as quartas de final, no MorumBis. Depois, jogam na Vila Belmiro, dia 4.

