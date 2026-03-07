João Fonseca vira sobre Khachanov e avança para próxima fase do Masters 1000 de Indian Wells Estadão Conteúdo 07.03.26 21h07 O tenista brasileiro João Fonseca venceu o russo Karen Khachanov neste sábado, pela segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. O placar foi de 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/6 (9/7) e 6/4, em um jogo de duas horas e 15 minutos de duração. Fonseca é atualmente o 35º colocado no ranking mundial. Ele estreou em Indian Wells contra o belga Raphael Collignon por 2 sets a zero (7/6 e 6/4). Na próxima fase, o brasileiro de 19 anos enfrentará o americano Tommy Paul, número 24 do ranking da ATP. O jogo já se prenunciava como uma dura batalha para o brasileiro. Khachanov, de 29 anos, está atualmente na 16ª colocação do ranking mundial, já chegou a duas semifinais de Grand Slam (US Open de 2022 e Australian Open de 2023) e possui a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. No primeiro set, Khachanov foi dominante. Depois de começarem empatando em 2 a 2, o russo se impôs e marcou três games em sequência, com duas quebras de saque. Fonseca ainda conseguiu salvar dois set points, mas o russo fechou em 6/4. Já o segundo set foi bastante disputado: sem quebras de saque, os dois empataram em 6 a 6. No tie-break, o brasileiro conseguiu levar o set ao marcar 9 a 7. No set decisivo, Fonseca começou bem e, com duas quebras de saque, abriu 2 a 0 e 4 a 1. O russo reagiu e diminuiu a vantagem do brasileiro, mas Fonseca conseguiu confirmar mais dois serviços, fechar o set em 6 a 4 e garantir a classificação para a próxima fase. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Indian Wells João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 VIRALIZOU Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda! Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações 07.03.26 11h05 APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48 Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00