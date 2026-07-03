João Fonseca perde para russo e se despede de Wimbledon na 3ª rodada

João Fonseca se despediu de Wimbledon 2026 na terceira rodada após ser derrotado pelo russo Roman Safiullin nesta sexta-feira (3). Em uma atuação consistente, o adversário dominou o confronto do início ao fim e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/3.

A partida marcou a repetição do desempenho do brasileiro na edição anterior do Grand Slam inglês, quando também caiu na terceira rodada. Desta vez, Fonseca novamente não conseguiu avançar às oitavas de final, mantendo como melhor resultado em torneios deste nível a campanha até as quartas de final em Roland Garros nesta temporada.

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Como foi a partida

Safiullin, que veio do qualificatório e já vinha de jogos longos na chave principal, começou impondo ritmo forte no saque. João ainda conseguiu equilibrar o início do primeiro set e chegou a ter chances de quebra, mas o russo salvou os pontos decisivos com variações na rede e conseguiu abrir vantagem ao quebrar o serviço do brasileiro no meio da parcial.

Mesmo pressionado, Fonseca reagiu em alguns momentos, salvando set points e confirmando games importantes, mas voltou a sofrer na reta final. Safiullin manteve a consistência, explorou erros do brasileiro e fechou o primeiro set em 6/3.

No segundo set, o jogo seguiu equilibrado nos primeiros games, mas o russo passou a controlar melhor as trocas e aumentou a agressividade nos momentos decisivos. A quebra no meio da parcial colocou Safiullin novamente em vantagem, que foi administrada até o 6/3.

A terceira parcial manteve o mesmo roteiro. João tentou variar mais as jogadas e buscou pressionar o saque do adversário, mas o russo seguiu sólido, salvando break points e convertendo suas oportunidades. Sem dar brechas, Safiullin confirmou o domínio e fechou o jogo com mais um 6/3, garantindo a classificação.