João Fonseca perde para russo e se despede de Wimbledon na 3ª rodada Brasileiro não resiste ao ritmo do adversário, perde em sets diretos e repete campanha da temporada passada na grama inglesa Hannah Franco 03.07.26 9h41 Brasileiro João Fonseca é eliminado por Safiullin em Wimbledon (Instagram @wimbledon) João Fonseca se despediu de Wimbledon 2026 na terceira rodada após ser derrotado pelo russo Roman Safiullin nesta sexta-feira (3). Em uma atuação consistente, o adversário dominou o confronto do início ao fim e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/3. A partida marcou a repetição do desempenho do brasileiro na edição anterior do Grand Slam inglês, quando também caiu na terceira rodada. Desta vez, Fonseca novamente não conseguiu avançar às oitavas de final, mantendo como melhor resultado em torneios deste nível a campanha até as quartas de final em Roland Garros nesta temporada. VEJA MAIS João Fonseca abre a rodada de sexta-feira pelo torneio de Wimbledon e enfrenta tenista russo Este vai ser o primeiro encontro de Fonseca contra o rival que já ocupou a 36ª colocação no ranking da ATP João Fonseca vence De Jong, dá o troco por derrota de 2025 e avança à 3ª rodada de Wimbledon Brasileiro confirmou bom momento na temporada ao bater holandês Jesper de Jong por 3 sets a 0 em Wimbledon. Como foi a partida Safiullin, que veio do qualificatório e já vinha de jogos longos na chave principal, começou impondo ritmo forte no saque. João ainda conseguiu equilibrar o início do primeiro set e chegou a ter chances de quebra, mas o russo salvou os pontos decisivos com variações na rede e conseguiu abrir vantagem ao quebrar o serviço do brasileiro no meio da parcial. Mesmo pressionado, Fonseca reagiu em alguns momentos, salvando set points e confirmando games importantes, mas voltou a sofrer na reta final. Safiullin manteve a consistência, explorou erros do brasileiro e fechou o primeiro set em 6/3. No segundo set, o jogo seguiu equilibrado nos primeiros games, mas o russo passou a controlar melhor as trocas e aumentou a agressividade nos momentos decisivos. A quebra no meio da parcial colocou Safiullin novamente em vantagem, que foi administrada até o 6/3. A terceira parcial manteve o mesmo roteiro. João tentou variar mais as jogadas e buscou pressionar o saque do adversário, mas o russo seguiu sólido, salvando break points e convertendo suas oportunidades. Sem dar brechas, Safiullin confirmou o domínio e fechou o jogo com mais um 6/3, garantindo a classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Wimbledon Fonseca Safiullin COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights 03.07.26 10h26 Futebol Papão sob efeito da restrição 03.07.26 10h24 futebol Novo reforço do Remo conta que ficou quatro dias na fronteira da Ucrânia para fugir da guerra Edson Fernando deixou a Ucrânia no início da passagem pelo Rukh Vynnyky por causa da guerra com a Rússia 03.07.26 10h12 mais esportes Stand up paddle ganha espaço como opção de lazer nas férias em Belém Modalidade reúne lazer, atividade física e contato com a natureza, com passeios guiados no rio Maguari, em Ananindeua 03.07.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES mais esportes Stand up paddle ganha espaço como opção de lazer nas férias em Belém Modalidade reúne lazer, atividade física e contato com a natureza, com passeios guiados no rio Maguari, em Ananindeua 03.07.26 8h00 Futebol CBF define datas e horários dos confrontos entre Águia e ABC pela terceira fase da Série D Azulão abre disputa neste sábado, em Marabá, e decide a classificação para as oitavas de final no dia 12 de julho, em Natal 02.07.26 20h05 Futebol Marcinho vê Paysandu fortalecido para duelo com o Ypiranga e cobra volta do 'DNA' bicolor Titular absoluto, meia destaca semanas cheias de treinamentos, diz que equipe corrigiu erros e acredita que detalhes serão decisivos para o Papão buscar a liderança da Série C 02.07.26 19h07 futebol Novo reforço do Remo conta que ficou quatro dias na fronteira da Ucrânia para fugir da guerra Edson Fernando deixou a Ucrânia no início da passagem pelo Rukh Vynnyky por causa da guerra com a Rússia 03.07.26 10h12