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João Fonseca vence De Jong, dá o troco por derrota de 2025 e avança à 3ª rodada de Wimbledon

Brasileiro confirmou bom momento na temporada ao bater holandês Jesper de Jong por 3 sets a 0 em Wimbledon.

Estadão Conteúdo

João Fonseca segue confirmando o grande momento vivido na temporada. Nesta quarta-feira, o brasileiro deu o troco na derrota sofrida para Jesper de Jong no Challenger de Estoril, em 2025, e venceu o holandês por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4, em 2h22min de partida. Com o resultado, garantiu vaga na terceira rodada de Wimbledon pela segunda vez consecutiva e manteve viva a campanha no Grand Slam disputado em Londres.

Cabeça de chave em Wimbledon, Fonseca demonstra cada vez mais adaptação à grama londrina e segue consolidando sua evolução no circuito. Aos 19 anos, o brasileiro vem com grande expectativa e tem conquistado a torcida, que gritou o seu nome em diversas oportunidades durante o duelo desta quarta-feira.

Agora, o próximo desafio será diante do russo Roman Safiullin, atual número 132 do ranking da ATP. O adversário avançou após superar o holandês Botic van de Zandschulp, 54º do mundo, por 3 sets a 2. Safiullin já havia chamado atenção na estreia ao eliminar Andrey Rublev, então integrante do top 15 do circuito.

Depois de uma boa atuação diante do espanhol Roberto Bautista Agut na estreia, Fonseca voltou a apresentar um tênis agressivo. O primeiro set foi praticamente irretocável. Dominando os pontos desde o fundo da quadra, o brasileiro encaixou quatro aces, somou 11 bolas vencedoras e quebrou o saque de De Jong logo no início para assumir o controle do jogo. Sem oferecer chances ao rival, fechou a parcial em apenas 6/1.

O segundo set apresentou um cenário diferente. De Jong conseguiu elevar o nível, passou a sacar melhor e alongou as trocas de bola, tornando a disputa muito mais equilibrada. João chegou a abrir vantagem com uma quebra no terceiro game, mas viu o holandês reagir justamente quando sacava para fechar a parcial.

A resposta, porém, foi imediata. Mantendo a tranquilidade, o brasileiro voltou a pressionar na reta final, conquistou nova quebra e fechou em 7/5.

A terceira parcial também exigiu concentração. De Jong tentou novamente dificultar a vida do brasileiro e chegou a pressionar logo nos primeiros games. No terceiro, Fonseca precisou salvar três oportunidades de quebra antes de ver o adversário confirmar o serviço. A partir daí, o brasileiro retomou o controle da partida, passou a explorar melhor o saque e a acelerar as devoluções para construir a vantagem necessária até confirmar a vitória por 6/4.

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