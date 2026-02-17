João Fonseca sustenta protagonismo no Rio Open dois anos após torneio transformar sua carreira

A presença de João Fonseca atraiu torcedores ao Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, primeiro dia da chave principal do Rio Open. A prioridade do público era ver o jovem tenista na estreia de duplas, ao lado de Marcelo Melo. Nesta terça-feira, Fonseca enfrentará o compatriota Thiago Monteiro na primeira rodada de simples.

As desistências do italiano Lorenzo Musetti, que é o número 5 do mundo, e do francês Gael Monfils não reduziram o interesse dos fãs de tênis. Musetti, lesionado durante as quartas de final do Australian Open contra Novak Djokovic, já havia cancelado sua participação no torneio carioca em ano anterior.

João Fonseca tem sido uma das principais atrações do Rio Open desde a temporada passada. Após viver sua primeira temporada completa como profissional em 2025, o atleta chega mais consolidado no ranking, mesmo com a eliminação na primeira rodada em Buenos Aires.

Experiência e Carreira Profissional

“Me sinto mais preparado, mais experiente, entendendo como lidar nessa situação. Estou confiante, acho que vai ser uma boa semana”, declarou João Fonseca em entrevista coletiva. Aos 19 anos, o tenista carioca possui uma conexão forte com o Rio Open. O torneio impulsionou sua decisão de se tornar profissional após alcançar as quartas de final em 2024.

Anteriormente, Fonseca considerava o tênis universitário, com um acordo com a Universidade de Virgínia. No entanto, ele afirmou em comunicado que o “tênis profissional o escolheu”, poucos dias após sua queda nas quartas de 2025 para o argentino Mariano Navone.

Nesta segunda-feira, centenas de pessoas buscaram ver João Fonseca no caminho até a saída da quadra Guga Kuerten, ao lado de Melo. O rosto do tenista está espalhado por todo o Jockey, presente em ativações e estandes de diversas marcas.

Duelo Inédito no Rio Open

Nesta terça-feira, João Fonseca e Thiago Monteiro se enfrentarão pela primeira vez. Monteiro, atualmente na 209ª posição do ranking de simples da ATP, já foi o 61º do mundo em 2022. Essa posição o colocava como o melhor tenista brasileiro na época.

Para alcançar a chave principal, o cearense de 31 anos superou dois adversários no qualifying. Ele venceu Adolfo Vallejo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Em seguida, superou o sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/3.

Thiago Monteiro expressou sua satisfação: “Entrar na chave do Rio Open é muito especial, o grande objetivo. Estou muito feliz, é sempre diferente estar jogando aqui em casa, com a família, com os amigos e com todo o público.” Ele destacou a proporção do tênis no Brasil e o reconhecimento recebido pelo esporte atualmente.