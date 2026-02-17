João Fonseca supera Monteiro no Rio Open e vence 1º jogo na temporada O próximo adversário do jovem tenista será o peruano Ignacio Buse Estadão Conteúdo 17.02.26 22h02 João Fonseca vence primeiro jogo da temporada no Rio Open (Reprodução / Instagram @rioopenoficial) A primeira vitória em simples nesta temporada veio em casa para João Fonseca, nesta terça-feira. Derrotado nas primeiras rodadas do Australian Open e do ATP 250 de Buenos Aires, o carioca de 19 anos venceu o compatriota Thiago Monteiro por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/1) e 6/1, no Rio Open, e avançou às oitavas de final. O próximo adversário do jovem tenista, que busca se tornar o primeiro brasileiro campeão do torneio carioca de nível ATP 500, será o peruano Ignacio Buse, que eliminou o brasileiro Igor Marcondes na segunda-feira. João também está na disputa de duplas, ao lado de Marcelo Melo, com quem venceu a Andrea Pelegrino e Román Burruchaga. Embora a partida envolvesse dois brasileiros, os pontos eram celebrados com maior intensidade quando era João Fonseca quem pontuava na Quadra Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro. Em alguns momentos, até foram puxados cânticos com o nome do atleta, muitas das vezes entoados por crianças. Monteiro começou sacando muito bem e forçou erros de Fonseca para confirmar o serviço. O jovem tenista, contudo, estava com o saque ainda mais afiado, inclusive pontuando com ace e sem deixar um ponto sequer para o adversário no segundo game. O cearense, de 31 anos, recuperou a confiança e venceu um rali disputado para impedir a quebra do carioca, que mostrava seu repertório para pontuar nas circunstâncias que fossem necessárias. Antes do início do sétimo game, com Monteiro sacando, os gritos de "João Fonseca" ganharam força nas arquibancadas. Quando o cearense fez o primeiro ponto, parte da arquibancada quis demonstrar apoio em resposta à preferência dos outros por Fonseca, como ocorreu também ao fim do game, vencido por ele. Depois que Monteiro confirmou o saque no nono game, o psicológico de João foi colocado à prova na disputa seguinte, em que ele se saiu bem para evitar que o adversário fechasse o set. Sem mais nenhum quebra nos games seguintes, a decisão da parcial foi para o tie-break. Fonseca abriu pontuando e fez explodir o apoio na Quadra Guga Kuerten. Vibrando a cada ponto, ele dominou o tiebreak e venceu por 7 a 1 para fechar o set em 7/6. Mais confiante após o excelente final da parcial anterior, o astro carioca quebrou o saque de Monteiro para abrir 2/0 no segundo set. Seus saques continuaram dificultando a vida do cearense, que só conseguiu pontuar em um erro de Fonseca no terceiro game e passou longe da quebra, permitindo que o jovem ampliasse a vantagem para 3/0. Monteiro confirmou apenas mais um saque e não voltou a vencer games depois disso. Eu um sexto game no qual levantou a torcida com um ponto incrível, Fonseca abriu 5/1 antes de sair perdendo o último game e virar para cima do compatriota para fechar a vitória em 6/1. 