João Fonseca sofre em batalha contra Herbert, mas garante segunda vitória em Roland Garros

Diante de uma quadra lotada e contando com a rivalidade entre as torcidas, João Fonseca voltou a brilhar na quadra de saibro de Roland Garros nesta quinta-feira. Em um jogo tenso e equilibrado, o tenista carioca de 18 anos sofreu para vencer o francês Pierre-Hugues Herbert, 147º do ranking, por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4), 7/6 (7/4) e 6/4 em um jogo com 2h54 de duração.

Em sua estreia, o número 65 do ranking da ATP já tinha conseguido uma vitória impactante ao superar o polonês Hubert Hurkacz também pelo placar de 3 sets a 0. Esta foi a terceira vitória do brasileiro em um Grand Slam.

Fonseca agora aguarda o vencedor do confronto entre o britânico Jack Drapper (5º da lista da ATP) contra o francês Gael Monfils (42º), para voltar a jogar pela terceira rodada. Eles vão fechar o programa desta quinta-feira na quadra central.

O primeiro set começou bem disputado, mas João Fonseca logo deu o ar da graça no saibro francês ao quebrar o serviço do rival para abrir vantagem na parcial. A resposta de Herbert, no entanto, foi imediata e na mesma moeda. Assim, com quatro games disputados, o embate ficou empatado em 2 a 2.

Explorando a potência de seu saque, o jovem tenista carioca criou dificuldades para o rival (encaixou seis aces contra três do adversário francês) e obteve 64% de seus pontos no primeiro serviço.

Em um duelo cheio de alternâncias e com mais duas quebras (uma de cada lado), o jogo ficou empatado em 6 a 6 e foi para o tiebreak. João abriu vantagem de 3 a 1, mas cometeu uma dupla falta e permitiu o empate.

Herbert também deu um ponto de presente ao brasileiro com uma dupla falta. João votou a abrir uma "gordura de dois pontos" e, com um ace, definiu o tiebreak em 7/4 em 54 minutos de partida.

O tom de equilíbrio marcou o início do segundo set, com os dois jogadores apostando na variação e golpes e na movimentação. O brasileiro voltou a emplacar mais dois aces neste começo, mas também cometeu duas duplas faltas apostando no risco de atuar no limite.

A exemplo da primeira parcial, o segundo set precisou ser decidido no tiebreak e a disputa foi dramática. O francês, abriu 3 a 0, mas Fonseca buscou a virada e chegou a 6 a 4. Com o saque na mão, ele fechou o jogo e levou também o segundo set, que teve 1h20min.

Com duas quebras para cada lado no 3º e 4º game, o terceiro set também foi disputado ponto a ponto. O cansaço, no entanto, fez o francês diminuir o ritmo. Ele não confirmou o seu serviço e viu João abrir vantagem no 7º game. Melhor fisicamente, o brasileiro administrou o jogo e venceu o set final por 6/4 e assegurou o seu segundo triunfo em Roland Garros.

DE MINAUR É ELIMINADO, ZVEREV E SINNER AVANÇAM A surpresa desta quinta-feira em Roland Garros foi a derrota de Alex de Minaur, de virada, para Alexander Bublik (62º), do Casaquistão. Número 9 no ranking, o australiano abriu vantagem de duas parciais, mas amargou um revés de 3 sets a 2, 6/2, 6/2, 4/6, 3/6 e 2/6.

Alexander Zverev, 3º na lista da ATP, levou um susto, saiu atrás no placar contra o holandês Jesper de Jong (88º), mas buscou a reação. O alemão imprimiu um ritmo forte nos três sets seguintes e venceu o confronto por 3 a 1, parciais de 3/6, 6/1, 6/2 e 6/3.

Em jogo que marcou a aposentadoria do veterano Richard Gasquet, o italiano Jannik Sinner passeou na quadra de saibro de Roland Garros. O líder do ranking foi impiedoso com o rival e obteve uma vitória tranquila de 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/0 e 6/4.

Nas duplas, o brasileiro Fernando Romboli também teve o que comemorar em Roland Garros. Ao lado de John-Patrick Smith, ele derrotou Stefano TsiTsipas e Petros TsiTsipas por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.