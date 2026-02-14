João Fonseca se diz confiante para o Rio Open: 'Gosto de jogar nestas condições' Estadão Conteúdo 14.02.26 21h37 Tenista número um do Brasil e 33 do mundo, João Fonseca afirmou estar confiante em uma boa performance em sua quarta participação no Rio Open. "Calor, úmido, bola pesada, eu gosto de jogar nessas condições, ainda mais com a torcida e com todo o suporte, então, tem tudo para ser uma boa semana", afirmou o tenista de 19 anos, que ainda não venceu em 2026. O brasileiro foi eliminado nas estreias do Australian Open e do ATP 250 de Buenos Aires, torneio no qual ele defendia o título. No ano passado, Fonseca desembarcou no Rio com o primeiro grande título de sua carreira, conquistado na capital argentina e caiu na estreia. "O cenário do ano passado foi muito diferente. Minha primeira vez jogando logo na semana seguinte de ter ganhado o torneio, vindo para cá no auge", lembrou ele. Ele contou que não tinha passado no Brasil depois de jogar na Austrália, que muita coisa tinha mudado e reconheceu que sentiu a pressão. "Naquela época ali eu fiquei um pouco assustado com a pressão, bateu, não consegui jogar da forma que eu gostaria", afirmou ele, que neste ano estreia contra um rival vindo do classificatório. "Me sinto mais preparado, mais experiente, entendendo como lidar nessa situação. Estou confiante, acho que vai ser uma boa semana." João Fonseca também vai disputar a chave de duplas do Rio Open ao lado do compatriota Marcelo Melo, ex-número um do mundo em duplas. "O Marcelo é um cara excepcional, uma baita pessoa, está sempre com a gente nos torneios ali, a gente conversa bastante, e surgiu a oportunidade, ele falou que estava sem dupla logo depois de Buenos Aires. É uma oportunidade imensa." Aos 42 anos, Marcelo Melo foi campeão do Rio Open em 2025 ao lado de Rafael Matos. "É um cara importante para o esporte, foi número 1 do mundo, é amigo de vários jogadores, está no tour há muito tempo, então tem muita experiência ali para me passar", concluiu João Fonseca sobre o parceiro de duplas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open João Fonseca Marcelo Melo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Francês Rennes x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Ligue 1 Rennes e Paris Saint-Germain jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 13.02.26 14h00