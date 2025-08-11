João Fonseca perde para francês e está eliminado do Cincinnati Open Estadão Conteúdo 11.08.25 22h33 João Fonseca está fora do Cincinnati Open. O brasileiro, 52º do mundo, foi derrotado, nesta segunda-feira, pelo francês Terence Atmane, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Com isso, o jovem tenista nacional, de 18 anos, perdeu a oportunidade de alcançar as oitavas de final de um ATP 1000 pela primeira vez na carreira. Atmane, de 22 anos e 136º do ranking mundial, serviu com facilidade no primeiro game, enquanto João sofreu para confirmar o serviço. O ritmo do jogo continuou o mesmo e o francês conseguiu a primeira quebra no quarto game, abrindo 3/1. Com saques variados e acelerando demais o jogo, Atmane ratificou seu saque até o final, apesar do esforço de João Fonseca, e fechou a primeira parcial em 37 minutos, com 6/3. O segundo game começou da mesma forma. Atmane abusou das fortes devoluções e conseguiu a quebra do serviço do brasileiro logo no primeiro game. João deu a impressão de que conseguiria devolver a quebra, chegou a ter 0/30, mas não suportou a força nos golpes do francês, que abriu 2/0. Irritado, João cometeu vários erros e teve o saque quebrado mais uma vez no terceiro game. Atmane não deu chances ao brasileiro e fez 4/0. João tentou reação e diminuiu para 4/1. Seguiu bem na partida e devolveu uma das duas quebras: 4/2. No saque, o brasileiro aumentou a pressão sobre o francês, ao deixar o placar em 4/3. Atmane não teve problemas para fazer 5/3 e ficou muito perto da vitória no nono game, mas João reagiu e conquistou seu quarto ponto. Mas Atmane foi impecável no décimo game e fechou a partida. VITÓRIAS BRASILEIRAS NAS DUPLAS Na chave masculina de duplas, Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev venceram o indiano Rohan Bopanna e o norte-americano Ethan Quinn por 7/5, 3/6 e 10/6. No feminino, Luísa Stefani e a húngara Timea Babos eliminaram as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang por 6/7 (2/7), 6/3 e 10/4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Cincinnati Open João Fonseca Terence Atmane COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras 11.08.25 20h48 Copa da Juventude Remo conquista títulos no sub-10 e sub-18 da Copa da Juventude Equipes venceram finais disputadas na Arena Águia, em Ananindeua 11.08.25 18h06 SÉRIE B Marrony comemora primeiro gol pelo Remo e mira retorno ao G4 da Série B 'Tô adaptado e quero ajudar' Atacante marcou na vitória sobre o América-MG e destaca confiança no trabalho do técnico António Oliveira 11.08.25 16h55 Adrenalina Baiano - o arquiteto das emoções sobre duas rodas Ele é construtor de pistas de motocross e transformou a paixão em profissão. 11.08.25 14h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira 11.08.25 7h00 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40 Futebol Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém 11.08.25 10h45 Futebol Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A 11.08.25 11h15