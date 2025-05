João Fonseca lembra tri de Guga em Roland Garros após triunfo inédito: 'Sonho maior é o título'

Tenista mais novo a vencer em Roland Garros desde o espanhol Carlos Alcaraz, em 2021, João Fonseca interrompeu uma série de maus resultados no circuito com uma vitória arrasadora sobre o 28º do mundo, o polonês Hubert Hurkacz, nesta terça-feira, por 3 sets a 0, logo em sua estreia na chave principal do Grand Slam francês.

Mais que isso, o brasileiro de 18 anos se consolidou como uma das sensações do torneio e levou uma multidão às arquibancadas da quadra 7 do Complexo de Roland Garros, o que provocou longa fila de pessoas para vê-lo jogar - muitas não conseguiram, o que rendeu críticas à organização - e até tumulto por excesso de público no local.

Simpático e carismático, Fonseca atendeu a pedidos de autógrafos e fotos após o triunfo e disse viver um sonho ao vencer logo em sua estreia na chave principal do importante Grand Slam - em 2023, chegou às quartas de final do torneio juvenil -, mas que vai lutar para repetir o feito de um de seus ídolos.

"Jogando na quadra de saibro, aqui em Roland Garros, e ganhar minha primeira partida já é um sonho. Mas, com certeza, o sonho maior é conquistar esse torneio", afirmou o número 65 do ranking da ATP em entrevista à ESPN. "Ainda mais sabendo que a gente tem o Guga, que ganhou três vezes aqui e é um ídolo. Acho que seria um sonho vencer aqui, com certeza", completou.

Considerado um dos "reis" do saibro, Gustavo Kuerten, o Guga, foi campeão em Roland Garros em 1997, 2000 e 2001, sendo superado em conquistas no torneio apenas por Rafael Nadal e Bjorn Borg na Era Aberta. Os bons resultados o ajudaram a alcançar o topo do ranking da ATP, em 2000, fazendo com que virasse ídolo e influenciasse uma geração de jovens tenistas brasileiros. Também foi no torneio francês que Guga se aposentou, em 2008, em decorrência de problemas no quadril, antes de João Fonseca completar seu segundo ano de vida.

Na segunda rodada, Fonseca vai enfrentar o francês Pierre-Hughes Herbert, 147º do ranking, que derrotou o compatriota Benjamin Bonzi por 3 sets a 2 em dura batalha de 3h27, também nesta terça-feira. Se avançar à terceira rodada, o brasileiro poderá enfrentar o britânico Jack Draper, número 5 do mundo.