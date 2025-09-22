João Fonseca impressiona lendas em título da Laver Cup: 'Será um dos grandes do tênis' Estadão Conteúdo 22.09.25 9h53 O Time Mundo venceu o Time Europa na edição de 2025 da Laver Cup, torneio exibição que reúne as maiores estrelas do tênis ao redor do globo, neste fim de semana, em São Francisco, nos Estados Unidos. Em meio a Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz e outras celebridades do esporte, o brasileiro João Fonseca certamente mostrou porque é um diamante do tênis e fez por merecer sua convocação. Fonseca foi, sem dúvida, a principal atração do evento. O brasileiro jogou apenas na sexta-feira, conseguindo a primeira vitória para o Time Mundo ao bater o italiano Flavio Cobolli, número 25 do ranking da ATP, por 6-4 e 6-3. O brasileiro de 19 anos se tornou o mais jovem a conseguir uma vitória na Laver Cup. Seus forehands e golpes geravam "uh", "ah", da plateia de mais de 20 mil pessoas no Chase Center, casa do Golden State Warriors, na NBA. Não só o público pagante tinha reações impressionadas, bem como as lendas do tênis que capitaneavam os dois times, como Andre Agassi (vencedor de 8 Grand Slams), Patrick Rafter (bicampeão do US Open), Tim Henman, Yannick Noah e, claro, Alcaraz e cia. "Obviamente que Fonseca é um jogador muito querido, mesmo tendo jogado muito torneios e tendo uma carreira curta", disse Alcaraz, atual número 1 do mundo, à ESPN. "Tem sido muito empolgante ver o jogo dele de perto. Ele bate bem dos dois lados, cada parte do jogo dele é competitiva, é confiante, ele não busca validação de ninguém. É como se houvesse uma segurança interna de que ele é um verdadeiro ativo em uma quadra de tênis", analisou Agassi, capitão do Time Mundo. "As palavras que vêm à minha mente são incrivelmente maduro, um QI tenístico alto, ele é calmo, aberto à sugestões, está aberto a aprender, aprende rapidamente. Ele em um ano será um grande jogador, em dois anos será excepcional, porque tem a capacidade de aprender. Ele quer continuar melhorando", afirmou Rafter, em coletiva no fim de semana, sobre Fonseca. "Se ele fosse seu filho você estaria feliz. Ele é incrível. ( )Me dá vontade de chorar falando sobre ele. ( .) Todos os atributos dele apontam que será um dos grandes. Um disruptor", completou o australiano, em participação no podcast "Served". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Laver Cup título João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Novorizontino-SP na Série B Partida ocorre nesta terça-feira (23), às 19h30, na Curuzu 22.09.25 11h10 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38 Dados Estudo aponta aumento da violência contra mulher em dia de futebol; Pará segue tendência No estado, tema ainda possui dados concretos, mas relatos indicam que o cenário não difere de outras capitais, diz promotora 21.09.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento 22.09.25 9h38 Mercado Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) 22.09.25 10h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 22.09.25 7h00 Mais esportes Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira Prova é voltada para crianças e adolescentes e será realizada no dia 25 de outubro 19.09.25 12h31