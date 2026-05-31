João Fonseca homenageia Guga após feito histórico em Roland Garros: 'O sonho continua' Estadão Conteúdo 31.05.26 21h32 A classificação para as quartas de final de Roland Garros teve um significado ainda mais especial para João Fonseca. Depois de derrotar Casper Ruud e se tornar o primeiro brasileiro a atingir essa fase do torneio desde 2004, o carioca de 19 anos fez questão de destacar a presença de Gustavo Kuerten nas arquibancadas da Philippe Chatrier. Tricampeão do Grand Slam francês e maior nome da história do tênis brasileiro, Guga acompanhou de perto a vitória de Fonseca sobre o norueguês, ex-finalista da competição. Após o jogo, o jovem não escondeu a emoção ao falar sobre o ídolo. "Ele é um ídolo. Um ídolo para o nosso esporte, para o nosso país. Pela sua carisma, pela forma como ele é, pela humildade que demonstra. Ele estava presente na minha primeira vez em Roland Garros, na minha primeira partida como juvenil, e é um prazer tê-lo aqui. É um prazer vencer um adversário tão difícil na frente dele. Estou muito feliz", afirmou. Fonseca também valorizou o apoio da torcida brasileira, que permaneceu no complexo parisiense até o fim da partida para empurrá-lo rumo a mais uma vitória na campanha histórica. "Obrigado a toda a torcida brasileira que ficou aqui até agora. O sonho continua", declarou o tenista. Agora, embalado pelo melhor resultado de sua carreira em Grand Slams, João Fonseca terá pela frente o tcheco Jakub Mensik nas quartas de final, em busca de uma vaga inédita na semifinal de Roland Garros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis João Fonseca Roland Garros Guga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 prepare-se! Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase 31.05.26 19h27 Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06