João Fonseca encara Shapovalov nas quartas após quebrar recorde do canadense no ATP da Basileia O primeiro confronto entre brasileiro e canadense ocorre nesta sexta-feira (24) Estadão Conteúdo 23.10.25 11h28 Quando ganhou do gigante francês Giovanni Mpetshi Perricard, de 2,03m, João Fonseca se tornou o mais jovem tenista a ganhar no ATP 500 da Basileia desde 2017, quando Denis Shapovalov alcançou o feito. Nesta quinta-feira, ficou definido que o canadense, ex-recordista, será o rival do brasileiro nas quartas da competição. Shapovalov confirmou seu favoritismo ao desbancar o francês Valentin Royer em seus diretos, parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. O canadense é o 23º do ranking e nono cabeça de chave na Basileia, o que promete mais uma batalha de respeito para João Fonseca. O primeiro confronto entre brasileiro e canadense ocorre nesta sexta-feira. E João Fonseca buscará chegar à semifinal de um ATP 500 pela primeira vez na carreira. Na única oportunidade no circuito, até então, acabou perdendo do argentino Mariano Navone nas quartas do Rio Open de 2024. Assim como Perricard e Jakub Mensik - abandonou o confronto das oitavas -, Shapovalov também se destaca pelo potente saque no circuito. O canadense tem golpes fortes e costuma vender caro as parciais. RYBAKINA FICA A UM TRIUNFO DO WTA FINALS Buscando se reerguer no circuito mundial após sofrer com constantes lesões, Elena Rybakina somou sua 50ª vitória na temporada nesta quinta-feira, ficando a um triunfo de se garantir no WTA Finals pelo terceiro ano seguido. A tenista do Casaquistão eliminou a canadense Leylah Fernandez em Tóquio e terá pela frente a sensação Victoria Mboko, também do Canadá. Foi um grande triunfo de Rybakina nesta quinta, já que Leylah Fernandez vinha embalada pelo título do WTA de Osaka, no domingo. A casaque se impôs em todo o jogo para celebrar um excelente 6/4 e 6/3 em 1h28 de jogo. "Hoje foi uma partida muito difícil", admitiu Rybakina. "Nem sempre é fácil contra Leylah, especialmente a primeira partida para mim aqui. Estou muito feliz com a vitória e ansiosa pela próxima partida", seguiu, admitindo desgaste físico após cinco triunfos seguidos. "Estou me sentindo um pouco cansada, claro, mas estou pronto para dar o último passo (ao WTA Finals). Estou muito feliz com a última semana e estou tentando trazer tudo da semana passada para cá." A russa Mirra Andreeva é sua rival na busca da oitava vaga. O confronto que pode carimbar o passaporte para Riad, na Arábia Saudita, será em clima de revanche. Rybakina perdeu de Mboko nas semifinais do WTA 1000 de Montreal, em agosto - a rival levou o título. O jogo desta sexta-feira é valido pelas quartas de final. 