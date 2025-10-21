João Fonseca exalta 'mentalidade boa' em triunfo duro contra Perricard na estreia na Basileia Agressivo do início ao fim diante do potente francês Giovanni Mpetshi Perricard, atual campeão, ganhou em sets diretos e ressaltou a "mentalidade boa" em quadra Estadão Conteúdo 21.10.25 15h43 João Fonseca (Foto: KIN CHEUNG/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) Há tempos que João Fonseca não tinha um jogo sólido e concentrado no circuito mundial. O brasileiro teve uma pedreira na estreia do ATP 500 da Basileia e se superou com maestria. Agressivo do início ao fim diante do potente francês Giovanni Mpetshi Perricard, atual campeão, ganhou em sets diretos e ressaltou a "mentalidade boa" em quadra. João Fonseca sempre sofreu em partidas diante do sacadores potentes. E Perricard costuma servir com mais de 200 km/h. Mesmo com essa dificuldade a mais em quadra nesta terça-feira, o brasileiro conseguiu se impor, com 7/6 (8/6) e 6/3). Sua concentração foi o diferencial, segundo revelou após a partida. "Um jogo complicado, difícil de se jogar, de pouco ritmo... O adversário é um excelente jogador, um dos melhores do circuito, senão o melhor, e é difícil de devolver, tem o saque muito rápido. Sabia que tinha de me manter muito firme no meu saque, com mentalidade boa, se alto perdoando quando tinha as possibilidades de entrar no ponto e devolver e deu certo", celebrou o brasileiro. Em muitos tropeços na temporada, João Fonseca admitiu que o psicológico acabou prejudicando-o. Ele até começava bem as partidas, mas acabava caindo de produção e deixando escapar bons resultados. Desta vez, não se abalou do começo ao fim. "A mentalidade hoje foi muito boa para fazer nosso primeiro saque e ir superbem no tie-break do primeiro set", exaltou. "E fazer uma quebra rápida logo no segundo set (no segundo game) foi importante para liquidar o jogo. Me manter no saque também se fez importante. Foi um jogo duro e estou feliz com a vitória." Na segunda rodada o brasileiro de 19 anos terá de mais uma vez mostrar concentração. O rival será o perigoso checo Jakub Menisk, 19º do mundo, sétimo favorito na Suíça e outro especialista em saque. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 500 da Basileia João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo' Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores 21.10.25 12h34 Mais esportes Remo conquista o 1º turno do Campeonato Paraense de Futsal Sub-16 Time azulino venceu a AP na decisão e está classificado para a fase final 21.10.25 12h21 Futebol Destaque do Paysandu, Garcez deve ficar de fora do jogo contra o Avaí-SC; entenda Jogador está no Bicola por meio de empréstimo do Leão da Ilha 21.10.25 11h45 Alô Série A UFMG: Remo volta ao G4 da Série B e chances de acesso saltam para quase 50% após vitória Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 7,5% de probabilidade de ser campeão. 21.10.25 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 12h20 EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38