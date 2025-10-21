João Fonseca exalta 'mentalidade boa' em triunfo duro contra Perricard na estreia na Basileia

Há tempos que João Fonseca não tinha um jogo sólido e concentrado no circuito mundial. O brasileiro teve uma pedreira na estreia do ATP 500 da Basileia e se superou com maestria. Agressivo do início ao fim diante do potente francês Giovanni Mpetshi Perricard, atual campeão, ganhou em sets diretos e ressaltou a "mentalidade boa" em quadra.

João Fonseca sempre sofreu em partidas diante do sacadores potentes. E Perricard costuma servir com mais de 200 km/h. Mesmo com essa dificuldade a mais em quadra nesta terça-feira, o brasileiro conseguiu se impor, com 7/6 (8/6) e 6/3). Sua concentração foi o diferencial, segundo revelou após a partida.

"Um jogo complicado, difícil de se jogar, de pouco ritmo... O adversário é um excelente jogador, um dos melhores do circuito, senão o melhor, e é difícil de devolver, tem o saque muito rápido. Sabia que tinha de me manter muito firme no meu saque, com mentalidade boa, se alto perdoando quando tinha as possibilidades de entrar no ponto e devolver e deu certo", celebrou o brasileiro.

Em muitos tropeços na temporada, João Fonseca admitiu que o psicológico acabou prejudicando-o. Ele até começava bem as partidas, mas acabava caindo de produção e deixando escapar bons resultados. Desta vez, não se abalou do começo ao fim.

"A mentalidade hoje foi muito boa para fazer nosso primeiro saque e ir superbem no tie-break do primeiro set", exaltou. "E fazer uma quebra rápida logo no segundo set (no segundo game) foi importante para liquidar o jogo. Me manter no saque também se fez importante. Foi um jogo duro e estou feliz com a vitória."

Na segunda rodada o brasileiro de 19 anos terá de mais uma vez mostrar concentração. O rival será o perigoso checo Jakub Menisk, 19º do mundo, sétimo favorito na Suíça e outro especialista em saque.