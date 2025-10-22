João Fonseca avança às quartas do ATP 500 da Basileia após desistência de Jakub Mensik Com isso, Fonseca vai às quartas de final da competição Estadão Conteúdo 22.10.25 13h58 João Fonseca nem precisou entrar em quadra para avançar às quartas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Seu adversário nas oitavas, Jakub Mensik - número 19 do ranking da ATP e sétimo cabeça de chave - desistiu do confronto pouco antes do horário programado para ele acontecer. Mensik alegou uma lesão no pé esquerdo para abandonar o torneio. O checo já havia sofrido com o problema na estreia do Masters de Xangai, na qual acabou eliminado pelo holandês Jesper de Jong. Com isso, Fonseca vai às quartas de final da competição, onde aguarda o vencedor do confronto entre o canadense Denis Shapovalov, número 23 do ranking, e o francês Valentin Royer (69º), que acontece nesta quinta-feira. É a segunda vez que João Fonseca avança às quartas de um ATP 500. A primeira vez ocorreu no Rio Open de 2024, quando acabou eliminado pelo argentino Mariano Navone, de virada, por 6/2, 3/6 e 3/6. BRASILEIRA AVANÇA EM TÓQUIO E MELO CAI EM VIENA O Brasil teve outros representantes em quadra nesta quarta-feira em torneios de duplas. No WTA 500 de Tóquio, Luísa Stefani e a húngara Timea Babos precisaram de três sets para superarem a eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls, parciais de 6/3, 4/6 e 10/7. Quartas favoritas no Japão e já garantidas no WTA Finals, elas terão pela frente a dupla formada pela canadense Gabriela Dabrowski, ex-parceira de Stefani, e a norte-americana Sofia Kenin nas quartas de final. Já no ATP 500 de Viena, na Áustria, Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev levaram 2 a 0 dos favoritos Harri Heliovara, da Finlândia, e o britânico Henry Patten, cabeças de chave 3, parciais de 6/3 e 6/1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 500 da Basileia João Fonseca Jakub Mensik COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas. 22.10.25 14h24 Futebol Remo nega negociação com fornecedora de material esportivo: 'condições não favoráveis' Clube disse estar finalizando tratativas para definir o novo fornecimento de material esportivo exclusivamente para o ano de 2026. 22.10.25 13h49 Futebol Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre' Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona. 22.10.25 12h30 Futebol Remo lança camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra Modelo adulto custa R$ 229,90, as versões em tamanhos especiais saem por R$ 249,90 e a infantil por R$ 209,99. 22.10.25 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46 FUTEBOL Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A 22.10.25 8h03 SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11