O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca avança às quartas do ATP 500 da Basileia após desistência de Jakub Mensik

Com isso, Fonseca vai às quartas de final da competição

Estadão Conteúdo

João Fonseca nem precisou entrar em quadra para avançar às quartas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Seu adversário nas oitavas, Jakub Mensik - número 19 do ranking da ATP e sétimo cabeça de chave - desistiu do confronto pouco antes do horário programado para ele acontecer.

Mensik alegou uma lesão no pé esquerdo para abandonar o torneio. O checo já havia sofrido com o problema na estreia do Masters de Xangai, na qual acabou eliminado pelo holandês Jesper de Jong.

Com isso, Fonseca vai às quartas de final da competição, onde aguarda o vencedor do confronto entre o canadense Denis Shapovalov, número 23 do ranking, e o francês Valentin Royer (69º), que acontece nesta quinta-feira.

É a segunda vez que João Fonseca avança às quartas de um ATP 500. A primeira vez ocorreu no Rio Open de 2024, quando acabou eliminado pelo argentino Mariano Navone, de virada, por 6/2, 3/6 e 3/6.

BRASILEIRA AVANÇA EM TÓQUIO E MELO CAI EM VIENA O Brasil teve outros representantes em quadra nesta quarta-feira em torneios de duplas. No WTA 500 de Tóquio, Luísa Stefani e a húngara Timea Babos precisaram de três sets para superarem a eslovaca Tereza Mihalikova e a britânica Olivia Nicholls, parciais de 6/3, 4/6 e 10/7.

Quartas favoritas no Japão e já garantidas no WTA Finals, elas terão pela frente a dupla formada pela canadense Gabriela Dabrowski, ex-parceira de Stefani, e a norte-americana Sofia Kenin nas quartas de final.

Já no ATP 500 de Viena, na Áustria, Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev levaram 2 a 0 dos favoritos Harri Heliovara, da Finlândia, e o britânico Henry Patten, cabeças de chave 3, parciais de 6/3 e 6/1.

Esportes
