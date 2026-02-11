Capa Jornal Amazônia
João Fonseca emenda 3ª derrota seguida e é eliminado na estreia do ATP de Buenos Aires

Estadão Conteúdo

João Fonseca continua sem desencantar na atual temporada. Depois de ser eliminado na estreia do Australian Open, o jovem brasileiro foi derrotado em seu primeiro jogo no ATP de Buenos Aires. O chileno Alejandro Tabilo ganhou a partida por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/5.

O tenista de 19 anos defendia o título do ATP de Buenos Aires e agora perderá os 250 pontos do torneio, o que deve fazê-lo perder posições no ranking. Agora, Fonseca se prepara para o Rio Open. Sua estreia deve ser na próxima quarta-feira. Na próxima fase do torneio da capital argentina, Tabilo enfrenta o argentino Tomás Martín Etcheverry.

João Fonseca começou mal a partida e viu o chileno crescer. O brasileiro não conseguiu acertar uma devolução sequer no primeiro serviço do adversário e, quando teve sua chance de sacar, foi quebrado. O rival chegou a abrir 3 a 0.

Fonseca conseguiu mostrar reação a partir do quarto game, em que confirmou seu saque e descontou o marcador, mas parecia tarde demais. O chileno apostou em saques de qualidade para tirar o brasileiro do prumo. E mesmo quando o carioca se mostrou capaz de revidar, Tabilo conseguiu confirmar o serviço e se impor.

Uma reviravolta começou a se desenhar a partir do sexto game. Fonseca sacou e não deixou o chileno respirar. Depois, Tabilo, abatido, foi para o saque e cometeu uma série de erros que permitiram ao brasileiro quebrar o serviço.

Mas a reviravolta não deixou de ser um esboço. Logo na sequência, Tabilo quebrou o saque de Fonseca e ficou a um game de fechar o set. E foi o que aconteceu. Vitória do chileno no primeiro set por 6/3.

O segundo set não saiu do protocolo. O brasileiro abriu com dois aces, foi firme e venceu o primeiro game. Sem reverter o serviço de Tabilo, ele voltou a tomar a frente, mas continuou a ver o chileno encostar.

Fonseca conseguiu quebrar o saque do argentino no sexto game. O brasileiro confirmou seu serviço na sequência e abriu 5 a 2. O set foi encerrado com vitória de Fonseca por 6/3.

O terceiro set mostrou bastante equilíbrio com games muito disputados. Até que Fonseca desperdiçou seguidas oportunidades de confirmar o serviço e foi quebrado. Mas a resposta não demorou, o brasileiro derrubou o chileno que sacava e descontou o placar.

O panorama persistiu até que o chileno conseguiu quebrar Fonseca e finalizou o set e o jogo com uma vitória por 7/5.

