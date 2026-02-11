João Fonseca emenda 3ª derrota seguida e é eliminado na estreia do ATP de Buenos Aires Estadão Conteúdo 11.02.26 22h17 João Fonseca continua sem desencantar na atual temporada. Depois de ser eliminado na estreia do Australian Open, o jovem brasileiro foi derrotado em seu primeiro jogo no ATP de Buenos Aires. O chileno Alejandro Tabilo ganhou a partida por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/5. O tenista de 19 anos defendia o título do ATP de Buenos Aires e agora perderá os 250 pontos do torneio, o que deve fazê-lo perder posições no ranking. Agora, Fonseca se prepara para o Rio Open. Sua estreia deve ser na próxima quarta-feira. Na próxima fase do torneio da capital argentina, Tabilo enfrenta o argentino Tomás Martín Etcheverry. João Fonseca começou mal a partida e viu o chileno crescer. O brasileiro não conseguiu acertar uma devolução sequer no primeiro serviço do adversário e, quando teve sua chance de sacar, foi quebrado. O rival chegou a abrir 3 a 0. Fonseca conseguiu mostrar reação a partir do quarto game, em que confirmou seu saque e descontou o marcador, mas parecia tarde demais. O chileno apostou em saques de qualidade para tirar o brasileiro do prumo. E mesmo quando o carioca se mostrou capaz de revidar, Tabilo conseguiu confirmar o serviço e se impor. Uma reviravolta começou a se desenhar a partir do sexto game. Fonseca sacou e não deixou o chileno respirar. Depois, Tabilo, abatido, foi para o saque e cometeu uma série de erros que permitiram ao brasileiro quebrar o serviço. Mas a reviravolta não deixou de ser um esboço. Logo na sequência, Tabilo quebrou o saque de Fonseca e ficou a um game de fechar o set. E foi o que aconteceu. Vitória do chileno no primeiro set por 6/3. O segundo set não saiu do protocolo. O brasileiro abriu com dois aces, foi firme e venceu o primeiro game. Sem reverter o serviço de Tabilo, ele voltou a tomar a frente, mas continuou a ver o chileno encostar. Fonseca conseguiu quebrar o saque do argentino no sexto game. O brasileiro confirmou seu serviço na sequência e abriu 5 a 2. O set foi encerrado com vitória de Fonseca por 6/3. O terceiro set mostrou bastante equilíbrio com games muito disputados. Até que Fonseca desperdiçou seguidas oportunidades de confirmar o serviço e foi quebrado. Mas a resposta não demorou, o brasileiro derrubou o chileno que sacava e descontou o placar. O panorama persistiu até que o chileno conseguiu quebrar Fonseca e finalizou o set e o jogo com uma vitória por 7/5. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Buenos Aires João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 BRASILEIRÃO Remo leva gol no último lance e fica no empate com o Atlético-MG Leão ficou no 3 a 3 com o Galo, em duelo válido pela quarta rodada Brasileirão, deixando em Belo Horizonte a sensação de que o resultado poderia ter sido ainda maior. 11.02.26 22h08 FUTEBOL Cametá vence o Paysandu no Parque do Bacurau e assume a liderança do Parazão Mapará foi soberano na partida, controlou o jogo e venceu com autoridade a equipe bicolor 11.02.26 22h05 futebol Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento 11.02.26 12h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55