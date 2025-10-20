João Fonseca e Rafael Matos lutam, mas caem em estreia equilibrada no ATP 500 da Basileia

João Fonseca e Rafael Matos protagonizaram uma batalha de alto nível na estreia de duplas do ATP 500 da Basileia, mas acabaram superados pelos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert, por 6/7 (2/7), 7/6 (8/6) e 11/9, após 2h08min. A partida foi marcada por grande equilíbrio e por sucessivos momentos de tensão, com os brasileiros salvando vários match points antes de verem a vitória escapar por detalhes.

Sem grande tempo de entrosamento, a parceria brasileira mostrou boa sintonia desde o início. Fonseca sustentou o serviço com consistência, enquanto Matos comandou as jogadas de rede e foi importante nas devoluções agressivas. O primeiro set transcorreu sem quebras, mas a dupla nacional mostrou mais firmeza no tie-break, impondo ritmo e fechando com autoridade.

A segunda parcial repetiu o roteiro equilibrado, com as duas duplas aproveitando bem o saque e alternando momentos de domínio. Fonseca e Matos chegaram a ter chances de quebra, mas Mahut e Herbert, com a experiência de quem já conquistou títulos de Grand Slam, reagiram com primeiros saques pesados e voleios precisos. O tie-break foi novamente decidido nos detalhes, e dessa vez os franceses devolveram na mesma moeda.

O super tie-break trouxe ainda mais drama. Os brasileiros começaram melhor, abrindo vantagem e jogando com coragem, especialmente nas devoluções. No entanto, os adversários cresceram na reta final e contaram com um golpe de sorte em um voleio que desviou em Fonseca para virar o placar. Mesmo salvando três match points, os brasileiros acabaram superados por 11 a 9, em uma partida digna de fases mais adiantadas do torneio.

Esta foi apenas a quinta partida de Fonseca em duplas em nível ATP. O jovem havia jogado apenas o torneio de Halle, na grama, ao lado do grego Petros Tsitsipas, e agora tenta construir regularidade nesse setor.

A experiência em Basileia serve também como ajuste de ritmo para Fonseca, que permanece na disputa de simples. O brasileiro ocupa atualmente a 45ª posição do ranking e volta à quadra nesta terça para enfrentar o francês Giovanni Mpetshi Perricard, atual campeão da Basileia e dono de um dos saques mais potentes do circuito - chegou a registrar 246 km/h em Wimbledon. O confronto está marcado para a quadra central, por volta das 10h30 (de Brasília).