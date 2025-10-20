João Fonseca e Rafael Matos lutam, mas caem em estreia equilibrada no ATP 500 da Basileia Estadão Conteúdo 20.10.25 12h03 João Fonseca e Rafael Matos protagonizaram uma batalha de alto nível na estreia de duplas do ATP 500 da Basileia, mas acabaram superados pelos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert, por 6/7 (2/7), 7/6 (8/6) e 11/9, após 2h08min. A partida foi marcada por grande equilíbrio e por sucessivos momentos de tensão, com os brasileiros salvando vários match points antes de verem a vitória escapar por detalhes. Sem grande tempo de entrosamento, a parceria brasileira mostrou boa sintonia desde o início. Fonseca sustentou o serviço com consistência, enquanto Matos comandou as jogadas de rede e foi importante nas devoluções agressivas. O primeiro set transcorreu sem quebras, mas a dupla nacional mostrou mais firmeza no tie-break, impondo ritmo e fechando com autoridade. A segunda parcial repetiu o roteiro equilibrado, com as duas duplas aproveitando bem o saque e alternando momentos de domínio. Fonseca e Matos chegaram a ter chances de quebra, mas Mahut e Herbert, com a experiência de quem já conquistou títulos de Grand Slam, reagiram com primeiros saques pesados e voleios precisos. O tie-break foi novamente decidido nos detalhes, e dessa vez os franceses devolveram na mesma moeda. O super tie-break trouxe ainda mais drama. Os brasileiros começaram melhor, abrindo vantagem e jogando com coragem, especialmente nas devoluções. No entanto, os adversários cresceram na reta final e contaram com um golpe de sorte em um voleio que desviou em Fonseca para virar o placar. Mesmo salvando três match points, os brasileiros acabaram superados por 11 a 9, em uma partida digna de fases mais adiantadas do torneio. Esta foi apenas a quinta partida de Fonseca em duplas em nível ATP. O jovem havia jogado apenas o torneio de Halle, na grama, ao lado do grego Petros Tsitsipas, e agora tenta construir regularidade nesse setor. A experiência em Basileia serve também como ajuste de ritmo para Fonseca, que permanece na disputa de simples. O brasileiro ocupa atualmente a 45ª posição do ranking e volta à quadra nesta terça para enfrentar o francês Giovanni Mpetshi Perricard, atual campeão da Basileia e dono de um dos saques mais potentes do circuito - chegou a registrar 246 km/h em Wimbledon. O confronto está marcado para a quadra central, por volta das 10h30 (de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis João Fonseca ATP 500 da Basileia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém 20.10.25 11h52 Artilheiro Pedro Rocha quebra jejum de sete jogos sem marcar e coloca o Remo no G4 da Série B Atacante já soma 14 gols na competição e se firma como o terceiro maior goleador do Leão neste século 20.10.25 11h25 Futebol Guto Ferreira mantém 100% de aproveitamento e recoloca o Remo no G-4 da Série B Com o treinador, o time azulino voltou ao G-4 e segue vivo na briga pelo acesso 20.10.25 10h56 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 20.10.25 7h00 FUTEBOL Wilton Sampaio detalha expulsões de Flamengo x Palmeiras em súmula: 'Veio aqui roubar a gente' Os palmeirenses foram advertidos após o apito final 20.10.25 9h17