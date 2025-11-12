João Fonseca é confirmado em primeiro torneio de 2026 pré-Australian Open A competição irá ocorrer entre os dias 12 e 17 de janeiro, na semana que antecede o Australian Open Estadão Conteúdo 12.11.25 10h28 João Fonseca teve a participação confirmada em mais um torneio no início da temporada de 2026. O brasileiro jogará o ATP 250 de Adelaide, no piso duro da Austrália. A competição irá ocorrer entre os dias 12 e 17 de janeiro, na semana que antecede o Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. A lista completa de inscritos do ATP 250 de Adelaide ainda será divulgada pela organização do evento. O jovem tenista brasileiro ainda tem a opção de jogar alguma competição entre os dias 5 e 11 de janeiro. Ele pode defender os pontos conquistados pelo título do Challenger 125 de Camberra. O carioca de 19 anos já tem quatro torneios confirmados em sua agenda na temporada de 2026: Adelaide e Australian Open, em janeiro, além do ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 do Rio de Janeiro, o Rio Open, em fevereiro. Neste ano de 2025, João Fonseca conquistou dois títulos: o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia. O atleta de 19 anos ocupa a 24ª posição no ranking da ATP. Ele iniciou o ano de 2025 na 145ª colocação. Na história do tênis masculino nacional, João Fonseca, por enquanto, só fica atrás de Gustavo Kuerten (que foi número 1 do mundo no fim de 2000) e também de Thomaz Bellucci (21º da ATP, no mês de julho de 2010). Em 2025, João Fonseca ainda fará uma partida de exibição contra o atual número um do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz, no dia 8 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis pré-Australian Open Fonseca confirmado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES copa do brasil Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal 12.11.25 18h00 FUTEBOL Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro 12.11.25 17h03 série b Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase 12.11.25 16h30 FUTEBOL Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul 12.11.25 15h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52