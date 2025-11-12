Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca é confirmado em primeiro torneio de 2026 pré-Australian Open

A competição irá ocorrer entre os dias 12 e 17 de janeiro, na semana que antecede o Australian Open

Estadão Conteúdo

João Fonseca teve a participação confirmada em mais um torneio no início da temporada de 2026. O brasileiro jogará o ATP 250 de Adelaide, no piso duro da Austrália. A competição irá ocorrer entre os dias 12 e 17 de janeiro, na semana que antecede o Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. A lista completa de inscritos do ATP 250 de Adelaide ainda será divulgada pela organização do evento.

O jovem tenista brasileiro ainda tem a opção de jogar alguma competição entre os dias 5 e 11 de janeiro. Ele pode defender os pontos conquistados pelo título do Challenger 125 de Camberra.

O carioca de 19 anos já tem quatro torneios confirmados em sua agenda na temporada de 2026: Adelaide e Australian Open, em janeiro, além do ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 do Rio de Janeiro, o Rio Open, em fevereiro.

Neste ano de 2025, João Fonseca conquistou dois títulos: o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia. O atleta de 19 anos ocupa a 24ª posição no ranking da ATP. Ele iniciou o ano de 2025 na 145ª colocação.

Na história do tênis masculino nacional, João Fonseca, por enquanto, só fica atrás de Gustavo Kuerten (que foi número 1 do mundo no fim de 2000) e também de Thomaz Bellucci (21º da ATP, no mês de julho de 2010).

Em 2025, João Fonseca ainda fará uma partida de exibição contra o atual número um do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz, no dia 8 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

pré-Australian Open

Fonseca

confirmado
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

copa do brasil

Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal

12.11.25 18h00

FUTEBOL

Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí

Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro

12.11.25 17h03

série b

Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária

Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase

12.11.25 16h30

FUTEBOL

Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B

Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul

12.11.25 15h54

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso!

Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada

11.11.25 11h34

RIVALIDADE

Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B

Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais

11.11.25 16h11

LEÃO CURTIU

Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo

Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos

11.11.25 21h11

Futebol

UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí

O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona

11.11.25 17h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda