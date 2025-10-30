Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca desiste de disputar ATP de Atenas e encerra temporada após eliminação em Paris

Ainda que ele tenha garantido que não haveria riscos para o decorrer do torneio, optou por abrir mão de sua vaga em Atenas.

Estadão Conteúdo

João Fonseca desistiu de disputar o ATP 250 de Atenas, que tem Novak Djokovic como um dos investidores. Depois de chegar ao top 30 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), o brasileiro se queixou de dores nas costas durante o Masters de Miami e teve uma lombalgia constatada. O torneio de quadra dura indoor terá início no dia 3 de novembro.

A informação foi confirmada pelo Estadão por fontes próximas ao atleta. Depois de ser eliminado por Karen Khachanov nesta quarta-feira, o tenista passou por uma avaliação junto à sua equipe e decidiu encerrar a temporada. Além dele, outros quatro atletas já haviam aberto mão de participar do ATP de Atenas: Jakub Mensik, Marton Fucsovics, Roberto Bautista Agut e Sebastian Baez.

O chileno Alejandro Tabilo passa a ocupar a vaga de Fonseca. Stefanos Tsitsipas ainda continua listado como participante no torneio, mas anunciou que também encerrará esta temporada em função de fortes dores nas costas. A competição tem direção de Djordje Dkokovic, irmão de Novak, e mudou a sede de Belgrado, na Sérvia, para Atenas em meio a conflitos políticos no país.

A desistência não significa, no entanto, que o brasileiro não atue mais neste ano. A sensação de 19 anos ainda tem um duelo de exibição com Carlos Alcaraz em Miami, no dia 8 de dezembro. A partida, até agora, continua confirmada, mesmo com a saída de Fonseca do ATP de Atenas.

Fonseca chegou ao Masters de Miami impulsionado pelo título de ATP 500 da Basileia. Na estreia, contra Denis Shapovalov, precisou passar por atendimento ainda em quadra e recebeu massagem na região da lombar, a mesma que o forçou a encerrar a temporada. Ainda que ele tenha garantido que não haveria riscos para o decorrer do torneio, optou por abrir mão de sua vaga em Atenas.

O brasileiro encerra, assim, uma temporada dos sonhos. A tendência é que, na próxima atualização do ranking, salte para a 24ª posição, em um ano no qual conseguiu grandes atuações em torneios de Masters 1000, Grand Slams e na Copa Davis, justamente contra a Grécia. Também termina 2025 com títulos do ATP 250 de Buenos, além do torneio da Basileia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

João Fonseca

eliminação

encerra temporada
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Raio-x: Adversário do Paysandu, Atlético-GO sofre com pênaltis e ataque ineficiente na Série B

Dragão equilibra desempenho mediano no ataque com falhas defensivas que custaram pontos preciosos na Segundona

30.10.25 16h16

Futebol

Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B

Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C

30.10.25 12h22

Futebol

Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros

Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B

30.10.25 12h09

Futebol

Paysandu Sub-20 vence Tocantinópolis fora de casa e garante vantagem na Copa do Brasil

Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (5), às 15h, no Estádio Curuzu, em Belém

30.10.25 11h38

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros

Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B

30.10.25 12h09

PLANEJAMENTO

Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve

28.10.25 21h28

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira

30.10.25 7h00

DIAS HISTÓRICOS

Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém

Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém

28.10.25 22h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda