João Fonseca dedica título na Basileia à mãe e revela promessa que o fará raspar cabelo Estadão Conteúdo 26.10.25 14h17 João Fonseca comemorou de forma emocionada o título do ATP 500 da Basileia, conquistado neste domingo ao vencer o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4. O brasileiro de 19 anos destacou a presença da família na decisão e revelou uma aposta feita com seus técnicos: caso vencesse o torneio, rasparia o cabelo. "É uma loucura, é difícil dizer. Nós passamos por muita coisa. Quero agradecer minha família e meu técnico. Meus pais iam para Paris e mudaram o voo de última hora para vir para cá. É um prazer jogar esse torneio, estou feliz", disse João Fonseca durante a transmissão. O brasileiro ressaltou o apoio durante sua trajetória. "Eles foram os que acreditaram em mim. Eu estava pensando em ir para a faculdade e eles me apoiaram, falaram é sua escolha, vamos estar com você. Não importa o que passasse, desde minha infância eles sempre me apoiaram. Desde os 11 anos minha mãe sempre viajava comigo. Esse título é para ela", completou o tenista. O título marca a maior conquista da carreira de João Fonseca, que agora alcança o 28º lugar no ranking da ATP e entra na briga para ser cabeça de chave no Australian Open de 2026.