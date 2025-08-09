Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Fonseca aproveita desistência de rival espanhol e avança no Cincinnati Open

Estadão Conteúdo

Depois de vencer na estreia, João Fonseca (52º do ranking da ATP) entrou na Quadra nº 3 no início da noite deste sábado, dia 9, no Cincinnati Open. O adversário da vez foi o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo. O brasileiro ganhou por desistência do rival (parciais de 6/7 e 5/4) e avançou competição.

Fonseca enfrentou um oponente bem forte, que chegou bem preparado para o duelo. Ou quase isso. Aos 26 anos, Fokina vive o melhor momento da carreira após entrar no top 20 do ranking, sua melhor colocação da vida. O carioca, por sua vez, tem o torneio Cincinnati como último compromisso antes do US Open, Grand Slam em que já está classificado na chave principal. Ganhador do duelo, João encara a 3ª rodada na segunda-feira.

Equilíbrio definiu o primeiro set. João venceu o primeiro game sem levar nenhum ponto, confirmando seu serviço. Em seguida, o espanhol cometeu uma falta dupla e proporcionou ao brasileiro a chance de abrir 2 a 0. Não demorou para Fokina se encontrar na partida, devolvendo a quebra em seguida e empatando o set na sequência em 2 a 2.

Os dois adversários seguiram confirmando seus serviços, até que Fokina conseguiu quebrar em 5 a 4 contando com erros do brasileiro. O espanhol, então, teve a vantagem do saque para fechar a primeira parcial, jogando pressão para cima de João. O carioca abusou dos erros, permitiu o empate, mas contou com a agressividade para quebrar mais uma vez e forçar o tie-break. No desempate, João lutou, mas deu Fokina por 7/4.

No começo do segundo set, Fokina foi praticamente impecável e abriu boa vantagem na frente, quebrando dois serviços de João. O carioca só conseguiu devolver a primeira quebra quando já estava 4 a 1 para o espanhol. A torcida se inflamou depois que o brasileiro ganhou seu segundo game e, em seguida, seu terceiro, mostrando estar vivo na partida. Ao mesmo tempo, Fokina começou a dar seus primeiros sinais preocupantes.

Depois de perder os quatro primeiros games, João ganhou os quatro seguintes. Claramente desgastado, Fokina conversou com seu staff, sugerindo uma possível desistência.

Os erros do espanhol se tornaram frequentes e as dores cada vez mais presentes. O Fokina de antes não estava mais em quadra, tendo de tentar se adaptar ao cansaço para não deixar o brasileiro virar. Em vão. De perdendo por 4 a 0, João virou para 5 a 4 e acabou vencendo pela desistência do rival europeu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Cincinnati Open

João Fonseca
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4

Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro

09.08.25 8h00

SÉRIE B

Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino

Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente

08.08.25 17h15

SÉRIE B

Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B

Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado

08.08.25 15h53

caso de polícia

Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial

Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo

08.08.25 15h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste sábado

09.08.25 7h00

Futebol

Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4

Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro

09.08.25 8h00

Futebol

Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B

Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia

08.08.25 9h05

SÉRIE B

Remo confirma favoritismo e vence América-MG fora de casa, pela Série B

Leão venceu partida com gol marcado no início da partida e volta para casa com os três pontos da rodada

09.08.25 18h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda