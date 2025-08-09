João Fonseca aproveita desistência de rival espanhol e avança no Cincinnati Open Estadão Conteúdo 09.08.25 20h08 Depois de vencer na estreia, João Fonseca (52º do ranking da ATP) entrou na Quadra nº 3 no início da noite deste sábado, dia 9, no Cincinnati Open. O adversário da vez foi o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo. O brasileiro ganhou por desistência do rival (parciais de 6/7 e 5/4) e avançou competição. Fonseca enfrentou um oponente bem forte, que chegou bem preparado para o duelo. Ou quase isso. Aos 26 anos, Fokina vive o melhor momento da carreira após entrar no top 20 do ranking, sua melhor colocação da vida. O carioca, por sua vez, tem o torneio Cincinnati como último compromisso antes do US Open, Grand Slam em que já está classificado na chave principal. Ganhador do duelo, João encara a 3ª rodada na segunda-feira. Equilíbrio definiu o primeiro set. João venceu o primeiro game sem levar nenhum ponto, confirmando seu serviço. Em seguida, o espanhol cometeu uma falta dupla e proporcionou ao brasileiro a chance de abrir 2 a 0. Não demorou para Fokina se encontrar na partida, devolvendo a quebra em seguida e empatando o set na sequência em 2 a 2. Os dois adversários seguiram confirmando seus serviços, até que Fokina conseguiu quebrar em 5 a 4 contando com erros do brasileiro. O espanhol, então, teve a vantagem do saque para fechar a primeira parcial, jogando pressão para cima de João. O carioca abusou dos erros, permitiu o empate, mas contou com a agressividade para quebrar mais uma vez e forçar o tie-break. No desempate, João lutou, mas deu Fokina por 7/4. No começo do segundo set, Fokina foi praticamente impecável e abriu boa vantagem na frente, quebrando dois serviços de João. O carioca só conseguiu devolver a primeira quebra quando já estava 4 a 1 para o espanhol. A torcida se inflamou depois que o brasileiro ganhou seu segundo game e, em seguida, seu terceiro, mostrando estar vivo na partida. Ao mesmo tempo, Fokina começou a dar seus primeiros sinais preocupantes. Depois de perder os quatro primeiros games, João ganhou os quatro seguintes. Claramente desgastado, Fokina conversou com seu staff, sugerindo uma possível desistência. Os erros do espanhol se tornaram frequentes e as dores cada vez mais presentes. O Fokina de antes não estava mais em quadra, tendo de tentar se adaptar ao cansaço para não deixar o brasileiro virar. Em vão. De perdendo por 4 a 0, João virou para 5 a 4 e acabou vencendo pela desistência do rival europeu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Cincinnati Open João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 SÉRIE B Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente 08.08.25 17h15 SÉRIE B Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado 08.08.25 15h53 caso de polícia Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo 08.08.25 15h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste sábado 09.08.25 7h00 Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05 SÉRIE B Remo confirma favoritismo e vence América-MG fora de casa, pela Série B Leão venceu partida com gol marcado no início da partida e volta para casa com os três pontos da rodada 09.08.25 18h06