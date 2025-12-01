Jejum de Rodrygo vira destaque na imprensa espanhola após empate do Real Madrid na La Liga O último gol de Rodrygo por competições nacionais aconteceu há 315 dias, em 19 de janeiro, contra o Las Palmas Redação O Liberal com informações da AE 01.12.25 10h08 O jejum de gols de Rodrygo no Real Madrid ganhou destaque na Espanha. O jornal Marca e estatísticos locais informaram que o brasileiro vive sua pior sequência desde que chegou ao clube, atingindo 30 partidas consecutivas sem marcar. Este número, divulgado por MisterChip, representa 1.339 minutos sem balançar as redes. Esta marca chama atenção pela regularidade do atacante nas temporadas anteriores. A imprensa espanhola indica que Rodrygo agora divide com Mariano Díaz a pior série sem gols entre atacantes do Real em 123 anos de história. O brasileiro já ultrapassou o ex-merengue no total de minutos jogados em branco. Recordes de jejum de gols no clube O jogador pode alcançar a marca mais longa registrada no clube se somar mais 77 minutos. Este recorde pertence a Rafa Marañón, que ficou 1.416 minutos sem marcar nos anos 1970, em 29 jogos. O último gol de Rodrygo em competições nacionais ocorreu há 315 dias, em 19 de janeiro, contra o Las Palmas. Em torneios europeus, o jejum é de 232 dias, desde 4 de março, diante do Atlético de Madrid pela Champions League. Desde então, o atacante tem enfrentado oscilações, perda de espaço e atuações abaixo do esperado. A situação é de preocupação para o seu desempenho. Situação atual e repercussão Diante do Girona, no empate por 1 a 1 no Montilivi, Rodrygo entrou apenas nos minutos finais e pouco influenciou o jogo. O resultado fez o Real Madrid perder a liderança para o Barcelona. A imprensa espanhola ressaltou que a situação do brasileiro piora com a chegada de reforços e a ascensão de jovens do elenco. Isso tem reduzido seu protagonismo em campo. Analistas consideram o cenário preocupante, vendo Rodrygo preso "na escuridão" de sua pior fase no clube, conforme descrito pelo Marca. Contudo, o talento do atacante é reconhecido por Carlo Ancelotti, que o convocou para a seleção brasileira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Rodrygo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03