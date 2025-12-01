Capa Jornal Amazônia
Jejum de Rodrygo vira destaque na imprensa espanhola após empate do Real Madrid na La Liga

O último gol de Rodrygo por competições nacionais aconteceu há 315 dias, em 19 de janeiro, contra o Las Palmas

Redação O Liberal com informações da AE

O jejum de gols de Rodrygo no Real Madrid ganhou destaque na Espanha. O jornal Marca e estatísticos locais informaram que o brasileiro vive sua pior sequência desde que chegou ao clube, atingindo 30 partidas consecutivas sem marcar.

Este número, divulgado por MisterChip, representa 1.339 minutos sem balançar as redes. Esta marca chama atenção pela regularidade do atacante nas temporadas anteriores.

A imprensa espanhola indica que Rodrygo agora divide com Mariano Díaz a pior série sem gols entre atacantes do Real em 123 anos de história. O brasileiro já ultrapassou o ex-merengue no total de minutos jogados em branco.

Recordes de jejum de gols no clube

O jogador pode alcançar a marca mais longa registrada no clube se somar mais 77 minutos. Este recorde pertence a Rafa Marañón, que ficou 1.416 minutos sem marcar nos anos 1970, em 29 jogos.

O último gol de Rodrygo em competições nacionais ocorreu há 315 dias, em 19 de janeiro, contra o Las Palmas. Em torneios europeus, o jejum é de 232 dias, desde 4 de março, diante do Atlético de Madrid pela Champions League.

Desde então, o atacante tem enfrentado oscilações, perda de espaço e atuações abaixo do esperado. A situação é de preocupação para o seu desempenho.

Situação atual e repercussão

Diante do Girona, no empate por 1 a 1 no Montilivi, Rodrygo entrou apenas nos minutos finais e pouco influenciou o jogo. O resultado fez o Real Madrid perder a liderança para o Barcelona.

A imprensa espanhola ressaltou que a situação do brasileiro piora com a chegada de reforços e a ascensão de jovens do elenco. Isso tem reduzido seu protagonismo em campo.

Analistas consideram o cenário preocupante, vendo Rodrygo preso "na escuridão" de sua pior fase no clube, conforme descrito pelo Marca. Contudo, o talento do atacante é reconhecido por Carlo Ancelotti, que o convocou para a seleção brasileira.

